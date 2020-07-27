Среди заразившихся COVID-19 на ферме в Германии могут быть украинцы

На ферме в Баварии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, заболели 174 работника. На предприятии трудятся приезжие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Вспышка произошла во время уборки урожая Фото: ЕРА (архив)

Граждане Украины, в числе других сезонных работников, изолированы в связи со вспышкой COVID-19 на ферме в Баварии, об этом сообщила "Німецька хвиля".

Всего на карантин отправлено 480 человек, это вынужденная мера, чтобы избежать распространения болезни, сказал глава округа Вернер Бумедер. Власти не уточнили, есть ли украинцы среди заразившихся.

На ферме во время сбора урожая трудились граждане Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

26 июля стало известно, что у 174 рабочих обнаружен коронавирус.

Министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль заявила, что на других фермах в регионе также проведут тестирование работников на COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии инфицированы 206 667 человек, умерли 9124.