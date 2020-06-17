В Чехии закарпатец неделю голодал из-за задержек по зарплате украинцам

Компания Bobcat в Чехии задолжала украинским работникам более 450 тыс. грн. Основатель общественной организации "Иностранец не раб" Ярослав Чепа устроил недельную голодовку, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.

В городе Добржиши в Чехии под стенами завода Bobcat неделю назад объявил голодовку закарпатец Ярослав Чепа. Об этом 16 июня сообщает "Радіо Свобода".

Основатель общественной организации "Иностранец не раб" неделю сидел на стуле и потреблял только воду "в знак протеста против мошенников, которые не выплачивают обещанные за работу деньги украинским работникам".

"Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане и их обманывают. Они едут за будущим, заработать средств для своей семьи, а в конце они не получают средств за свою работу", – рассказал он.

Чепа объяснил журналистам, что несколько месяцев назад в общественную организацию, которую он возглавляет, обратились несколько украинцев, которые, вернувшись с заработков в Украину, недополучили часть зарплаты. По словам Чепы, за это время организация несколько раз обращалась и к предприятию, где работали эти люди, и к так называемой агентурной компании-посреднику, которая занимается трудоустройством и расчетом с работниками. Не получив удовлетворительного ответа, мужчина решил объявить голодовку.

По словам активиста, долг перед украинскими работниками составляет как минимум 400 тыс. чешских крон (более 450 тыс. грн).

17 июня в своем Facebook Чепа сообщил, что заканчивает голодовку, так как компания начала перечислять задолженность по зарплатам.

"Сейчас мне позвонил наш юрист, сказал, что средства уже поступили, первый транш. Поэтому на этом я заканчиваю голодовку, но не заканчиваю наше дело, пока все средства не получат те люди, которые у нас работали", – добавил он.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения Украиной авиасообщения.