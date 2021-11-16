В Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник Пилсудскому – СМИ

Памятник Пилсудскому и Легионовой четверке в Кракове осквернили в начале ноября Фото: depositphotos.com

Позже информацию подтвердил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

По данным RMF24, вандалов было несколько, они прибыли в Краков за день до осквернения памятника. В ночь на 6 ноября они разрисовали памятник, после чего сразу же покинули город.

Журналисты выяснили, что задержанный – гражданин Украины. Мужчина утверждает, что получил задание осквернить памятник Пилсудскому до 11 ноября, то есть ко Дню независимости Польши.

Зебро на пресс-конференции сказал, что заказчики акции "находятся за границей", и уточнил, что это не непосредственная граница с Польшей, а "дальняя граница".

Второй злоумышленник находится в розыске. Он, по данным правоохранителей, уже покинул Польшу.