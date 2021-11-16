В Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник Пилсудскому – СМИ

Позже информацию подтвердил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.
По данным RMF24, вандалов было несколько, они прибыли в Краков за день до осквернения памятника. В ночь на 6 ноября они разрисовали памятник, после чего сразу же покинули город.
Журналисты выяснили, что задержанный – гражданин Украины. Мужчина утверждает, что получил задание осквернить памятник Пилсудскому до 11 ноября, то есть ко Дню независимости Польши.
Зебро на пресс-конференции сказал, что заказчики акции "находятся за границей", и уточнил, что это не непосредственная граница с Польшей, а "дальняя граница".
Второй злоумышленник находится в розыске. Он, по данным правоохранителей, уже покинул Польшу.
На постаменте Пилсудскому вандалы нарисовали букву "N", четырех легионеров окрасили в сине-желтый цвет.
Возле памятника правоохранители обнаружили картон с надписью на украинском языке: "Польша не только для панов". "Это не доказательство того, что преступники были украинцами", – сообщили сразу после инцидента в полиции.
Памятник в Кракове сразу же отмыли. Посольство Украины в Польше осудило акт вандализма, назвав его провокацией, направленной на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей.