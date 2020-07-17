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Польская оппозиция намерена оспорить результаты выборов президента

Оппозиционная польская партия "Гражданская платформа" считает, что на недавних выборах президента страны было зафиксировано множество нарушений, и просит Верховный суд Польши изучить, повлияли ли эти нарушения на результат голосования.

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Оппозиция считает, что Дуда выиграл выборы в нечестной борьбе
Оппозиция считает, что Дуда выиграл выборы в нечестной борьбе
Фото: EPA

Польская оппозиция намерена оспорить результаты выборов президента страны в Верховном суде. Об этом 16 июля в эфире телеканала TVN24 заявил глава "Гражданской платформы" Борис Будка.

"Я скажу президенту прямо в лицо: вы стали президентом в результате нечестной предвыборной игры", – сказал он.

По словам Будки, оппозиция получила от граждан Польши "тысячи сообщений" о нарушениях. Некоторые из них были незначительными (например, несоответствие количества голосов в электронных и бумажных бюллетенях), другие – серьезными. В качестве примера он привел проблемы с голосованием за границей, из-за которого "права голоса были лишены десятки тысяч поляков".

"На мой взгляд, эти выборы не были равными, настоящие выборы были украдены у поляков. Повлияло ли это на результат? На нашему мнению, да. Протест на результаты выборов подан именно для того, чтобы Верховный суд решил: повлияло ли то, что было сделано [на результат]", – подчеркнул Будка.

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 12 июля. Действующий глава государства Анджей Дуда победил с результатом 51,03% (10 440 648 голосов), его соперник – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий оппозицию, – набрал 48,97% (10 018 263).

Теги: Польша, оппозиция, партия Гражданская платформа, Рафал Тшасковский, Анджей Дуда
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