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Польский генерал заявил, что Калининградская область – часть территории Польши

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Скшипчак заявил о возможных претензиях Польши на Калининградскую область РФ
Скшипчак заявил о возможных претензиях Польши на Калининградскую область РФ
Фото: EPA

Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права". Об этом он сказал 25 марта в эфире польского телевидения, сообщает Dо Rzeczy.

Генерал заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". Он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Теперь следовало бы заявить на нее свои права так, как это было с возвращенными землями (бывшие восточные территории Германии, переданные Польше по итогам Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). Возможно, стоит претендовать на Калининградскую область, которая, на мой взгляд, является частью территории Польши. У нас есть право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия", – заявил Скшипчак.

Генерал добавил, что военного значения эта территория не имеет.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в комментарии российскому госагентству "РИА Новости" по этому поводу заявил, что генералу "нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны". По его мнению, Скшипчак "либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории". Косачев также заявил, что "таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше". Комментариев по существу вопроса "РИА Новости" не опубликовало.

Контекст:

Современная Калининградская область РФ находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.

Теги: Польша, оккупация, Калининград, Калининградская область, Константин Косачев
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