Польский генерал заявил, что Калининградская область – часть территории Польши

Генерал заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". Он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Теперь следовало бы заявить на нее свои права так, как это было с возвращенными землями (бывшие восточные территории Германии, переданные Польше по итогам Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). Возможно, стоит претендовать на Калининградскую область, которая, на мой взгляд, является частью территории Польши. У нас есть право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия", – заявил Скшипчак.

Генерал добавил, что военного значения эта территория не имеет.

The former commander of the Land Forces of the Polish Army General Waldemar Skrzypczak saying that Kaliningrad has been under Russian occupation since 1945.



He says it was originally part of Prussia and Poland, so Poland has a legal right to claim it.pic.twitter.com/eDdEWJlJ5Y — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2022

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в комментарии российскому госагентству "РИА Новости" по этому поводу заявил, что генералу "нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны". По его мнению, Скшипчак "либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории". Косачев также заявил, что "таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше". Комментариев по существу вопроса "РИА Новости" не опубликовало.