В ФРГ развесили плакаты с Калининградской областью в составе Германии, в Кремле прокомментировали

В состав Германии на плакатах включены Восточная Пруссия (современная российская Калининградская область), а также некоторые польские земли. Газета отмечает, что использованы копии плакатов 72-летней давности со старыми предвыборными лозунгами.
В местной полиции сообщили, что расследование инцидента уже начато.
Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Однако региональный представитель христианских демократов Ханнес Деттманн утверждает, что ХДС не имеет отношения к их появлению. Плакаты, по его словам, "вводят в заблуждение и должны быть сняты, потому что они не являются плакатами ХДС, одобренными нами". Он также отметил, что не видит смысла в этой кампании и "не хочет участвовать в спекуляциях".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, сообщает российское госагентство "РИА Новости". Он отметил, что реакция российских властей "негативная, отрицательная". Песков сказал, что плакаты не имеют отношения к позиции Германии и "официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ".
В то же время, по его словам, ситуация "позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил".
Современная Калининградская область РФ находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
Выборы в Бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.
В новогоднем обращении к нации 1 января 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о решении больше не баллотироваться на должность канцлера. Тогда она сказала, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.