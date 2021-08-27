В ФРГ развесили плакаты с Калининградской областью в составе Германии, в Кремле прокомментировали

На картах с плакатов Калининград еще входит в состав Германии Фото: depositphotos.com

В состав Германии на плакатах включены Восточная Пруссия (современная российская Калининградская область), а также некоторые польские земли. Газета отмечает, что использованы копии плакатов 72-летней давности со старыми предвыборными лозунгами.

В местной полиции сообщили, что расследование инцидента уже начато.

Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Однако региональный представитель христианских демократов Ханнес Деттманн утверждает, что ХДС не имеет отношения к их появлению. Плакаты, по его словам, "вводят в заблуждение и должны быть сняты, потому что они не являются плакатами ХДС, одобренными нами". Он также отметил, что не видит смысла в этой кампании и "не хочет участвовать в спекуляциях".

Фото: nordkurier.de

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, сообщает российское госагентство "РИА Новости". Он отметил, что реакция российских властей "негативная, отрицательная". Песков сказал, что плакаты не имеют отношения к позиции Германии и "официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ".

В то же время, по его словам, ситуация "позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил".