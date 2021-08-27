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В ФРГ развесили плакаты с Калининградской областью в составе Германии, в Кремле прокомментировали

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На картах с плакатов Калининград еще входит в состав Германии
На картах с плакатов Калининград еще входит в состав Германии
Фото: depositphotos.com

В Германии в нескольких городах неизвестные разместили агитационные предвыборные плакаты с картой Германии 1949 года в довоенных границах. Об этом сообщила газета Nordkurier.

В состав Германии на плакатах включены Восточная Пруссия (современная российская Калининградская область), а также некоторые польские земли. Газета отмечает, что использованы копии плакатов 72-летней давности со старыми предвыборными лозунгами.

В местной полиции сообщили, что расследование инцидента уже начато.

Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Однако региональный представитель христианских демократов Ханнес Деттманн утверждает, что ХДС не имеет отношения к их появлению. Плакаты, по его словам, "вводят в заблуждение и должны быть сняты, потому что они не являются плакатами ХДС, одобренными нами". Он также отметил, что не видит смысла в этой кампании и "не хочет участвовать в спекуляциях".

Фото: nordkurier.de
Фото: nordkurier.de

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, сообщает российское госагентство "РИА Новости". Он отметил, что реакция российских властей "негативная, отрицательная". Песков сказал, что плакаты не имеют отношения к позиции Германии и "официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ".

В то же время, по его словам, ситуация "позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил".

Контекст:

Современная Калининградская область РФ находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.

Выборы в Бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.

В новогоднем обращении к нации 1 января 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о решении больше не баллотироваться на должность канцлера. Тогда она сказала, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.

Теги: Россия, Германия, выборы, Кремль, Дмитрий Песков, ФРГ, агитация, ХДС, Калининградская область, выборы в Германии
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