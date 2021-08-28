"Помогает молитва". Глава Башкирии рассказал, как перед встречей с Путиным у него тряслись руки от волнения

Один из участников встречи попросил Хабирова дать совет, как справиться с волнением перед важными соревнованиями. В ответ чиновник рассказал свою историю.

"Три недели назад Владимир Владимирович приезжал в Башкортостан. И вот мы стоим на улице и ждем. Я вроде спокойный. Потом вижу: машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни. Чувствую, что начинаю волноваться. До такой степени, откровенно вам скажу, что аж руки трястись начинают. Потому что едет глава нашего государства, великий человек, человек огромного масштаба и заслуг для нашей страны, которого ты уважаешь", – описал свое состояние Хабиров.

По его словам, с волнением помогла справиться молитва.

"Это личное дело каждого. Мне помогает молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил – и успокаиваешься. Каждый из вас должен найти свое решение", – заключил он.