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"Подсадные утки". Чиновников администрации Башкирии переодели в рабочих перед встречей с Путиным – СМИ

Сотрудники ФСБ проверяли всех перед встречей с Путиным
Сотрудники ФСБ проверяли всех перед встречей с Путиным
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 6 августа приехал на открытие первой очереди завода "Цемикс" в Абзелиловском районе Башкортостана. Местные жители после официальной церемонии рассказали, что три женщины, на которых была форма работников завода, были сотрудницами администрации Абзелиловского района Башкортостана, написала "Новая газета" 11 августа.

По сведениям издания, к приезду Путина завод "Цемикс" и весь Абзелиловский район щательно убирали. В частности, уложили новую дорогу, скосили траву, покрасили заборы и несколько дней отмывали асфальт вокруг завода.

Путину устроили экскурсию по заводу и встречу с "простыми сотрудниками "Цемикса". Около двадцати человек в желто-синей форме рабочих посадили перед российским главой, чтобы они задали вопросы. Первыми выступили гендиректор "Цемикса" Самат Тарыбаев и его заместительница Залия Сиргалина. 

Затем слово дали Гузель Янбердиной, на которой была форма рабочих завода. На сайте администрации района сказано, что она занимает должность главного инженера отдела капитально строительства.

После нее говорил заместитель директора ООО "Медиасервис", эта организация отношения к заводу не имеет, указала "Новая газета". Следующий вопрос задала Розалия Булатова, еще одна сотрудница администрации, одетая в форму рабочих завода. После нее еще одна работница ООО "Медиасервис" узнала у Путина, нравится ли ему местный мед.

Вопрос Путину задала Азалия Ягудина, она занимает должность госинспектора по жилищным субсидиям при местной администрации. президенту России она представилась главным инженером.

Из всех, кто задал вопросы, реальным рабочим "Цемикс" был лишь один человек – мастер по отгрузке Станислав Ишмаев. Другой работник "Цемикса" Хан Акбашев (имея ненастоящее) сказал, что лишь несколько человек на встрече с Путиным имели реальное отношение к заводу. Все остальные, как сказал работник, были "подсадными утками".

Акбашев рассказал, как работники ФСБ и милиционеры тщательно проверяли всех перед встречей с Путиным.

Контекст:

Это не первый раз, когда на встречах с Путиным оказываются "подставные люди". В 2016 году Путин с тогдашним премьером РФ Дмитрием Медведевым якобы случайно встретились с рыбаками на озере Ильмень в Новгородской области. Пользователи интернета уличили российского президента в постановочной съемке.

Российский телеканал "Дождь" позже выяснил, что этих же рыбаков заметили на фотографии рядом с Путиным, сделанной во время рождественской службы в Великом Новгороде. Одной из участницей встречи оказалась Лариса Сергухина, она руководит агрохимической компанией "Курск", которая принадлежит ее сестре, Ольге Галактионовой, и компанией "Еврохимсервис".

Теги: Россия, Владимир Путин, милиция, ФСБ, Башкортостан, женщины, встреча, церемония
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