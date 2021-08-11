75% украинцев не согласны с заявлением Путина, что современная Украина в значительной мере состоит из исторических территорий России – опрос

При этом, как отмечают социологи, 55,7% опрошенных, которые не разделяют позицию российского президента – это этнические русские, а 63,1% не согласных с ним – русскоязычные респонденты.

Согласны с Путиным 7,4% украинцев. 6,2% опрошенных, поддерживающих его точку зрения, – это этнические украинцы, а 4,4% – респонденты, разговаривающие на украинском языке.

Еще 17% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.