Кучма ответил на вопрос, назвал ли бы он Путина убийцей

Кучма призвал не задавать таких вопросов действующему президенту Владимиру Зеленскому или его окружению, так как это может навредить украинским военнослужащим на Донбассе.

"Я вообще считаю, что так кого-то называть можно только в лицо. А когда просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает. Напомню, что, назвав Путина убийцей, [президент США Джо] Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. У нас такой возможности не будет", – заявил политик.