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Кучма ответил на вопрос, назвал ли бы он Путина убийцей

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Путина называл убийцей Байден
Путина называл убийцей Байден
Фото: EPA

Второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 августа, ответил на вопрос, назвал ли бы он убийцей президента России Владимира Путина.

Кучма призвал не задавать таких вопросов действующему президенту Владимиру Зеленскому или его окружению, так как это может навредить украинским военнослужащим на Донбассе.

"Я вообще считаю, что так кого-то называть можно только в лицо. А когда просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает. Напомню, что, назвав Путина убийцей, [президент США Джо] Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. У нас такой возможности не будет", – заявил политик.

Контекст:

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". 

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человекатерриториальной целостности и суверенитета Украины, кибербезопасности, гуманитарной ситуации в Сирии, создания Ираном ядерного оружия, статуса Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о "промелькнувших зарницах доверия".

Зеленскому задавали вопрос, считает ли он Путина убийцей, в мае. "Давайте я вам отвечу. Из-за вашего вопроса завтра на Донбассе могут убить 100 человек. Что бы вы делали? До свидания", – отреагировал украинский президент.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Леонид Кучма, Джо Байден
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