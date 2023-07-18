"Помогает понять, как мы можем ее победить". Глава британского Штаба обороны рассказал, как Лондон разбирает захваченную в Украине бронетехнику РФ

У Великобритании есть ученые, разбирающие детали, которыми может располагать другая страна, отметил Радакин Фото: EPA

По его словам, война в Украине стала "тревожным сигналом" для Соединенного Королевства.

Радакина спросили, чему учится Великобритания, изучая захваченную в Украине российскую военную технику.

Британский адмирал, отвечая на вопрос, отметил, что "это очень важно, поскольку мы состоим в клубе наций и, когда мы получаем в свое распоряжение российскую технику или технику других стран, которая может представлять для нас опасность в будущем, мы делимся этими знаниями".

По словам Радакина, у Великобритании "есть ученые, разбирающие детали, которыми может располагать другая страна" – "это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем ее победить и получить еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их связь… обеспечить прорыв их обороны".

"И именно этим мы и занимаемся", – резюмировал начальник Штаба обороны Великобритании.