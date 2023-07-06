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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина обогнала Россию по количеству танков на вооружении – Bloomberg

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 4 тыс. танков
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 4 тыс. танков
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России Украина увеличила свой танковый парк, а российский вдвое сократился. Об этом 6 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики в Киле и мониторинговую группу Oryx.

Обновленная статистика базы данных Ukraine Support Tracker, которую ведет Институт мировой экономики в Киле, свидетельствует, что с начала войны союзники поставили в Украину 471 новый танк. Еще 286 танков должны прибыть, хотя темпы предоставления новой помощи замедлились.

Агентство учло статистику потерянной и захваченной техники, которую фиксирует Oryx, и обнаружило, что танковый парк Украины увеличился с начала вторжения в прошлом году, тогда как российский – сократился вдвое.

По подсчетам Bloomberg, сейчас в распоряжении Украины есть около 1,5 тыс. танков, России – 1,4 тыс.


Инфографика: bloomberg.com
Инфографика: bloomberg.com

Bloomberg отмечает, что данные по танкам совпадают с теми, что сообщил 4 июля начальник Генерального штаба Великобритании Тони Радакин.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", – говорил Радакин.

В свою очередь Oryx подсчитал, что с начала войны в 2022 году было уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 российских танка.

Агентство отмечает, что текущая оценка базируется на подтвержденных данных о потерянной и захваченной технике, а также оружии, отправленном в Украину. Данные по российскому производству отсутствуют.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 4 тыс. танков, почти 8 тыс. боевых бронированных машин, 315 самолетов и 309 вертолетов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, статистика, танки, вооружение, Bloomberg, потери, Тони Радакин
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