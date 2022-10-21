После вероятного поджога отеля с украинцами омбудсмен призывает не впускать в Германию россиян

Он считает неприемлимым, что бежавшие от войны в своей стране украинцы становятся жертвами в местах временного убежища.

"Российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной [президентом России Владимиром] Путиным, массово покидают РФ и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за рубежом", – написал Лубинец

Он призвал власти Германии провести беспристрастное и быстрое расследование причин пожара в отеле, обеспечить переселение 14 беженцев в более безопасное место, а также найти системные решения, которые обеспечат безопасность мест проживания украинских граждан.

"Как омбудсмен обращаюсь к правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации в Российской Федерации, до того момента, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в основном это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны России и невозможности возвращения домой", – говорится в заявлении.

Пожар в отеле для беженцев из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания произошел вечером 19 октября. Уже утром полиция заявила, что подозревает поджег. За несколько часов до этого в отель приезжал патруль из-за граффити со свастикой на входе в здание.