Германия отменяет льготный обмен гривны на евро для беженцев

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию выехало около 1 млн украинцев Фото: ЕРА

Срок действия программы истекает 30 октября, но последний день, когда можно будет совершить обмен, – 28 октября, из-за наступающих в банках выходных, говорится в сообщении.

Схема была введена весной для помощи украинцам, которые укрываются в Германии от войны. В минфине отмечают, что вначале спрос на обмен был очень высоким, но сейчас количество трансакций сократилось до минимума.

Ранее Польша также закрыла программу обмена гривны на злотые по льготному курсу.