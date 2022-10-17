Германия отменяет льготный обмен гривны на евро для беженцев

Срок действия программы истекает 30 октября, но последний день, когда можно будет совершить обмен, – 28 октября, из-за наступающих в банках выходных, говорится в сообщении.
Схема была введена весной для помощи украинцам, которые укрываются в Германии от войны. В минфине отмечают, что вначале спрос на обмен был очень высоким, но сейчас количество трансакций сократилось до минимума.
Ранее Польша также закрыла программу обмена гривны на злотые по льготному курсу.
По данным ООН на 8 октября, в Германию выехало около 1 млн. беженцев из Украины, из них 800 тыс. получили статус временной защиты.
11 октября уполномоченный правительства Германии по миграции Рим Алабали-Радован заявила, что сократившийся поток беженцев из Украины накануне зимы увеличится. По ее словам, количество прибывающих в ФРГ беженцев, по сравнению с началом войны, снизилось до 150 человек в день, но "тяжелая военная зима может изменить это". Новая волна переселенцев затронет также Польшу и Чехию, считает чиновник.