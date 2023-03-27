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Послом Украины в Венгрии может стать профессор, который воюет на фронте – СМИ

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Шандор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он проводил лекцию студентам по видеосвязи из окопа
Шандор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он проводил лекцию студентам по видеосвязи из окопа
Фото: Віктор Щадей / Facebook

Новым послом Украины в Венгрии может стать профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук Федор Шандор. Сейчас он младший сержант 101-й бригады ТрО. Об этом 27 марта сообщил журналист независимого венгерского портала Direkt36 Сабольч Паный в Twitter.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский рассматривает возможность назначения Шандора Федора послом Украины в Венгрии, сообщают мне источники и из Венгрии, и из Украины (вопрос еще окончательно не решен). Федор – университетский профессор венгерского происхождения, прославившийся тем, что читал лекции с поля боя", – написал журналист.

Венгерское издание hvg.hu пишет, что их дипломатические источники также подтвердили, что вопрос назначения Шандора уже обсуждался венгерской и украинской сторонами.

СМИ обратилось за комментарием к народному депутату Украины от партии "Слуга народа", представителю Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Марии Мезенцевой. Она не назвала имени кандидата на пост посла, но сказала, что хотела бы видеть на этой должности человека, который "имеет венгерские корни и образование в области социальных наук". Мезенцева добавила, что власть в первую очередь ищет не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные отношения со страной, имеет профессиональный опыт и способен вести серьезные переговоры, пишет издание.

Решение о назначении посла в Венгрии будет принято "в ближайшее время", добавила нардеп.

Сейчас должность посла Украины в Венгрии вакантна. 9 июля 2022 года Зеленский подписал указы об увольнении четырех украинских дипломатов. В частности, с должности посла Украины в Венгрии была уволена Любовь Непоп. Она была украинским послом в Венгрии с 2016 года.

Контекст:

Шандор – заведующий кафедрой социологии и социальной работы и доктор философских наук, сказано на сайте УжНУ. Он пошел в военкомат в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Профессор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он был запечатлен в блиндаже во время чтения лекции студентам по видеосвязи из окопа.

В конце 2022 года в Ужгороде установили миниатюрную скульптуру "Профессор из окопа" в честь Шандора.

Теги: Украина, Венгрия, российская агрессия, война России против Украины, Мария Мезенцева, посол, Федор Шандор
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