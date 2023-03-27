Послом Украины в Венгрии может стать профессор, который воюет на фронте – СМИ

Шандор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он проводил лекцию студентам по видеосвязи из окопа Фото: Віктор Щадей / Facebook

"[Президент Украины Владимир] Зеленский рассматривает возможность назначения Шандора Федора послом Украины в Венгрии, сообщают мне источники и из Венгрии, и из Украины (вопрос еще окончательно не решен). Федор – университетский профессор венгерского происхождения, прославившийся тем, что читал лекции с поля боя", – написал журналист.

Scoop: Zelensky is considering to appoint Sandor Fedir as Ukraine's ambassador to Hungary, * & * sources tell me (it's not a done deal yet). Fedir is a university professor of Hungarian ethinicity who became famous for giving lectures from the battlefield.https://t.co/PdtKi13Yx0 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 27, 2023

Венгерское издание hvg.hu пишет, что их дипломатические источники также подтвердили, что вопрос назначения Шандора уже обсуждался венгерской и украинской сторонами.

СМИ обратилось за комментарием к народному депутату Украины от партии "Слуга народа", представителю Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Марии Мезенцевой. Она не назвала имени кандидата на пост посла, но сказала, что хотела бы видеть на этой должности человека, который "имеет венгерские корни и образование в области социальных наук". Мезенцева добавила, что власть в первую очередь ищет не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные отношения со страной, имеет профессиональный опыт и способен вести серьезные переговоры, пишет издание.

Решение о назначении посла в Венгрии будет принято "в ближайшее время", добавила нардеп.

Сейчас должность посла Украины в Венгрии вакантна. 9 июля 2022 года Зеленский подписал указы об увольнении четырех украинских дипломатов. В частности, с должности посла Украины в Венгрии была уволена Любовь Непоп. Она была украинским послом в Венгрии с 2016 года.