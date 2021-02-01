Потомок Данте Алигьери хочет добиться отмены его приговора, который вынесли 700 лет назад

Потомок итальянского средневекового поэта Данте Алигьери хочет доказать, что изгнание и смертный приговор для его предка, принятые в 1302 году, были несправедливыми и политизированными.

Астрофизик Сперелло ди Серего Алигьери, который является потомком известного средневекового поэта Данте Алигьери, хочет отменить его приговор от 1302 года. Об этом пишет The Guardian.

В 1302 году Данте обвинили в коррупции во время нахождения на должности в городском магистрате и обязали выплатить штраф, который составлял 5 тыс. флоринов, также ему присудили двухлетнее изгнание с постоянным запретом на занимать государственные должности. Когда он не явился в суд, то был заочно приговорен к смертной казни.

Потомок поэта считает, что дело против Алигьери было политизированным, а приговор – несправедливым. В начале XIV века во Флоренции бурлила политическая борьба между "белой" и "черной" партиями, и приговор Данте, который был одним из лидеров "белых", был вынесен, когда "черные" контролировали городские власти.

В соответствии с законодательством Италии, любое судебное дело может быть пересмотрено, если найдены новые доказательства. Срока, который бы ограничивал давность дел, не существует.

Пересмотр дела Алигьери начнется на конференции в мае. В ней примут участие историки, лингвисты, юристы и Антуан де Габриелли, потомок Канте де Габриелли да Губбио – флорентийского чиновника, который осудил поэта.

Алигьери – итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, автор знаменитой "Божественной комедии".