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Пожар в Колорадо разрушил почти 1 тыс. домов, три человека пропали и, вероятно, погибли

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Пожар уничтожил сотни домов
Пожар уничтожил сотни домов
Фото: ЕРА

Сильные лесные пожары, которые произошли в американском штате Колорадо 30–31 декабря, уничтожили как минимум 991 дом, еще более 100 повреждены.

Об этом пресс-секретарь управления по чрезвычайным ситуациям округа Боулдер Дженнифер Черчилль сообщила вечером 1 января, пишет The Colorado Sun

Ранее шериф Джо Пелл и губернатор штата Джаред Полис говорили, что никто в результате пожаров не погиб, и называли это чудом. Но Черчилль сказала, что речь идет о досадной ошибке – три человека пропали без вести и вероятно, погибли.

По словам Черчилль, те не были проинформированы должным образом. 

Шериф сказал, что найти пропавших живыми маловероятно, к поискам их останков привлекут служебных собак, сообщает ВВС

Лесной пожар в округе Боулдер начался в сухих условиях, площадь возгорания составила порядка 6 тыс. акров (более 2,4 тыс. га), его смогли взять под контроль частично благодаря снегопаду, отмечает ВВС. После пожара в округе выпало до 25 см снега, что затрудняет поиски пропавших.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, снегопад, лесные пожары, Колорадо, губернатор, пропавшие без вести
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