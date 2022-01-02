Пожар в Колорадо разрушил почти 1 тыс. домов, три человека пропали и, вероятно, погибли

Об этом пресс-секретарь управления по чрезвычайным ситуациям округа Боулдер Дженнифер Черчилль сообщила вечером 1 января, пишет The Colorado Sun.

Ранее шериф Джо Пелл и губернатор штата Джаред Полис говорили, что никто в результате пожаров не погиб, и называли это чудом. Но Черчилль сказала, что речь идет о досадной ошибке – три человека пропали без вести и вероятно, погибли.

По словам Черчилль, те не были проинформированы должным образом.

Шериф сказал, что найти пропавших живыми маловероятно, к поискам их останков привлекут служебных собак, сообщает ВВС.

Лесной пожар в округе Боулдер начался в сухих условиях, площадь возгорания составила порядка 6 тыс. акров (более 2,4 тыс. га), его смогли взять под контроль частично благодаря снегопаду, отмечает ВВС. После пожара в округе выпало до 25 см снега, что затрудняет поиски пропавших.