Познер: Когда я отказался сотрудничать с КГБ, мне сказали: “Вы нас попомните“. И я был невыездным почти 30 лет

По словам Познера, в 1963 году он встречался с сотрудником КГБ СССР на явочной квартире Фото: Познер Online / Facebook

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, телеведущий Владимир Познер рассказал о том, что почти 30 лет был невыездным из СССР из-за отказа сотрудничать с Комитетом государственной безопасности.

"По-моему, в 63-м году была встреча на явочной квартире, где какой-то гэбист сказал мне: "Владимир Владимирович, а не хотели бы вы провести свой отпуск в Варне?" Я говорю: "Варна – это что такое?" – "Это замечательный курорт на Черном море, в Болгарии, там прекрасно, там песок". Я сказал: "Я с удовольствием". – "Очень хорошо. Договорились. Но только вы поедете в качестве швейцарского гражданина". Я сказал: "Это как понимать?" – "Ну как... Мы вас обучим. Понимаете, там много интересных людей и связи важные могут возникнуть", – утверждает Познер.

Он отметил, что его также пыталось завербовать Центральное разведывательное управление США.

"И тут я просто взбеленился. Я ему сказал: "Послушайте, в отличие от вас, у меня лицо запоминающееся. У меня очень много знакомых иностранцев и родственников. Вот я иду по улице Варны, а навстречу мне идет знакомый и говорит: "Володя, что ты тут делаешь?" А я ему говорю: "Да я не Володя. Я Вильгельм Телль, бл…дь!" И тут он говорит: "Да как вы смеете так разговаривать?!" А я говорю: "А как вы смеете такое мне предлагать?" И тогда он сказал: "С вами мы закончили знакомство. Больше встречаться не будем. Но вы нас попомните". И я был невыездным почти 30 лет. И, кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Было бы интересно", – подчеркнул Познер.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью.

Познер родился в Париже в 1934 году.

После оккупации Франции немецкими войсками в 1940 году его семья бежала в США. С 1943 года, работая начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США, отец Познера начал сотрудничать с советской разведкой. В 1952 году семья переехала в СССР.

Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США.

В ноябре 2008 года на "Первом канале" России состоялась премьера его авторской передачи "Познер".

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