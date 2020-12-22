ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Познер: Когда я отказался сотрудничать с КГБ, мне сказали: “Вы нас попомните“. И я был невыездным почти 30 лет

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, телеведущий Владимир Познер рассказал, что его пыталось завербовать Центральное разведывательное управление США.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам Познера, в 1963 году он встречался с сотрудником КГБ СССР на явочной квартире
По словам Познера, в 1963 году он встречался с сотрудником КГБ СССР на явочной квартире
Фото: Познер Online / Facebook

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, телеведущий Владимир Познер рассказал о том, что почти 30 лет был невыездным из СССР из-за отказа сотрудничать с Комитетом государственной безопасности.

"По-моему, в 63-м году была встреча на явочной квартире, где какой-то гэбист сказал мне: "Владимир Владимирович, а не хотели бы вы провести свой отпуск в Варне?" Я говорю: "Варна – это что такое?" – "Это замечательный курорт на Черном море, в Болгарии, там прекрасно, там песок". Я сказал: "Я с удовольствием". – "Очень хорошо. Договорились. Но только вы поедете в качестве швейцарского гражданина". Я сказал: "Это как понимать?" – "Ну как... Мы вас обучим. Понимаете, там много интересных людей и связи важные могут возникнуть", – утверждает Познер.

Он отметил, что его также пыталось завербовать Центральное разведывательное управление США.

"И тут я просто взбеленился. Я ему сказал: "Послушайте, в отличие от вас, у меня лицо запоминающееся. У меня очень много знакомых иностранцев и родственников. Вот я иду по улице Варны, а навстречу мне идет знакомый и говорит: "Володя, что ты тут делаешь?" А я ему говорю: "Да я не Володя. Я Вильгельм Телль, бл…дь!" И тут он говорит: "Да как вы смеете так разговаривать?!" А я говорю: "А как вы смеете такое мне предлагать?" И тогда он сказал: "С вами мы закончили знакомство. Больше встречаться не будем. Но вы нас попомните". И я был невыездным почти 30 лет. И, кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Было бы интересно", – подчеркнул Познер.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью.

Познер родился в Париже в 1934 году.

После оккупации Франции немецкими войсками в 1940 году его семья бежала в США. С 1943 года, работая начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США, отец Познера начал сотрудничать с советской разведкой. В 1952 году семья переехала в СССР.

Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США.

В ноябре 2008 года на "Первом канале" России состоялась премьера его авторской передачи "Познер".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Владимир Познер, СССР, ЦРУ, КГБ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Топ-10 новогодних подарков для родителей
Топ-10 новогодних подарков для родителей
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS