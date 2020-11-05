Правительство Дании ушло на самоизоляцию

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп получил положительный результат теста на CОVID-19, из-за этого все правительство страны ушло на самоизоляцию.

Фредериксен и весь кабинет министров Дании ушли на самоизоляцию Фото: EPA

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и 13 членов кабинета министров страны 4 ноября объявили о том, что уходят на самоизоляцию. Об этом пишет DPA.

Все члены кабмина сдадут тесты на COVID-19, потому что некоторые из них контактировали с министром юстиции Дании Ником Хеккерупом, который получил положительный результат теста на коронавирус. Он сообщил, что из симптомов COVID-19 у него кашель и повышенная температура.

В правительстве Дании сообщили, то министры соблюдали меры противоэпидемической безопасности.

Коронавирус подтвердился у лидера оппозиционной Консервативной партии Серена Папа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 47,9 млн, 31,7 млн человек вылечились, 1,2 млн умерли. В Дании к вечеру 4 ноября подтверждено более 51 тыс. случаев заражения, скончалось 729 человек, выздоровело более 37 тыс.