В Англии с 5 ноября вводят лоудаун. Джонсон заявил, что после 2 декабря его не намерены продлевать

Локдаун в Англии в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 предусматривает минимизацию контактов между людьми с целью снятия нагрузки с национальной системы здравоохранения, а также закрытие ряда предприятий и заведений. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что по истечении предусмотренного срока жесткий карантин не собираются продлевать.

Джонсон сказал, что задачей и целью правительства является разработка решений для борьбы с COVID-19, которых ранее не существовало Фото: EPA

Локдаун в Англии будет действовать до 2 декабря, и власти пока не намереваются его продлевать. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 ноября, пишет The Guardian.

По его словам, задачей и целью правительства является разработка решений для борьбы с COVID-19, которых ранее не существовало.

Как сообщается на сайте британского правительства, локдаун в Англии вводится с 5 ноября. Он предусматривает минимизацию контактов между людьми с целью снятия нагрузки с национальной системы здравоохранения, закрытие ряда предприятий и заведений.

"Новые меры будут применяться на национальном уровне в течение четырех недель, до 2 декабря. В конце периода мы вернемся к региональному подходу, основанному на последних данных", – отметили в правительстве.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 4 ноября, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составило почти 47,7 млн человек, умерло уже 1,2 млн больных, а более 31,7 млн выздоровели. В Великобритании подтверждено 1 млн 102 тыс. случаев COVID-19, 47,8 тыс. человек умерли.