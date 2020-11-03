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Правительство Венгрии возвращает чрезвычайное положение. С полуночи вводят комендантский час – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 ноября заявил, что чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи, и призвал депутатов продлить его на 90 дней.

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Орбан заявил, что в Венгрии будут строго штрафовать нарушителей
Орбан заявил, что в Венгрии будут строго штрафовать нарушителей
Фото: Orbán Viktor / Facebook

Правительство Венгрии снова решило вводить чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook.

Орбан отметил, что правительство возвращает чрезвычайное положение с полуночи, и призвал депутатов продлить его на 90 дней.

Премьер-министр добавил, что комендантский час будет действовать с полуночи до 5.00. Ночные клубы будут закрыты, потому что в них невозможно обеспечить соблюдение правил.

По его словам, правительство также решило сделать бесплатными все парковки, чтобы уменьшить скопление людей в общественном транспорте.

В кинотеатрах, театрах, на спортивных и других мероприятиях ограничат количество зрителей. Будет разрешено использовать только каждое третье место. Также на мероприятиях необходимо будет носить маски.

"Тот, кто не следует правилам, не носит маску, не соблюдает защитную дистанцию, может подвергнуть опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей", – заявил Орбан.

Власть будет проверять все мероприятия строго штрафовать нарушителей и немедленно закрывать места, где не соблюдают правила, отметил он.

Орбан пояснил, что эти меры необходимы для предотвращения перегрузки больниц, что может случиться до середины декабря.

https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/2700893873509302/

По данным венгерского правительства, на 3 ноября в стране подтверждено более 86 тыс. случаев заболевания COVID-19, 15 тыс. заболевших выздоровели, 1351 умер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 3 ноября всего в мире зарегистрировано почти 47,2 млн случаев COVID-19.

Теги: Венгрия, чрезвычайное положение, Виктор Орбан, комендантский час, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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