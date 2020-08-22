"Преданный сын России". Бывшего спецназовца США обвинили в шпионаже

Прокуроры обвинили бывшего военного спецназовца сухопутных сил США, 45-летнего Питера Рафаэля Дзибинского-Деббинса в шпионаже в пользу России с 1996-го по 2011 год. "Зеленый берет" сотрудничал с кураторами российской разведки из-за недовольства "доминированием США в мире".

В США арестовали бывшего военного спецназовца сухопутных сил, 45-летнего Питера Рафаэля Дзибинского-Деббинса по обвинению в шпионаже в пользу России и передаче секретной информации. Об этом сообщил "Голос Америки" 21 августа со ссылкой на заявления помощника директора службы контрразведки ФБР Алана Колера и прокуроров, ведущих дело Деббинса.

В заявлении Колера говорится, что факты в деле Деббинса показывают шокирующее предательство страны, сухопутных сил США и сослуживцев арестованного.

Прокуроры обвиняют Деббинса в том, что с 1996-го по 2011 год он занимался шпионажем в пользу России. По их данным, он передавал информацию о действиях своего военного подразделения, а также имена сослуживцев, которых можно было бы завербовать.

Мотивом шпионажа Деббинса прокуроры назвали недовольство "доминированием США в мире". "Голос Америки" уточнил, что на встречах с кураторами российской разведки Деббинс называл себя "преданным сыном России".

Действиями бывшего спецназовца, по мнению прокуроров, также двигало разочарование его карьерой и желание создать бизнес в России.

В сообщении издания приводятся фрагменты биографии Деббинса. Его мать родилась в бывшем СССР, жена – гражданка США родом из российского Челябинска. Именно там экс-военный США женился на ней в 1997 году. Его тесть – российский военный. Прокуроры считают, что Деббинса завербовали во время его учебы в России в 1996 году.

Подразделение Деббинса служило в Азербайджане в 2004-м и 2005 годах, а также в Грузии. Во время службы в Азербайджане он потерял доступ к секретной информации США за нарушения в сфере безопасности, отмечают прокуроры.

После этого он вернулся в США, где до 2010 года работал на металлургическом заводе в Миннесоте, который принадлежал украинцам, говорится в документах обвинения.

Деббинс предстанет перед судом в понедельник, 24 августа. Ему может грозить пожизненное заключение.