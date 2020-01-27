Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В России задержали гражданина Японии по подозрению в шпионаже

Гражданин Японии, который находился в РФ по журналистской визе, якобы пытался получить секретные материалы о военном потенциале России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналиста из Японии задержали в РФ по подозрению в шпионаже
Журналиста из Японии задержали в РФ по подозрению в шпионаже
Фото: pixabay.com

В России задержали гражданина Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. Об этом 27 января агентству "РИА Новости" сообщили в министерстве иностранных дел России.

В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".

Российская сторона объявила задержанному официальное предостережение, после чего ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию России. Он находился в стране по журналисткой визе и на следующий день покинул Россию.

Кроме того, в МИД вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве, которому вручили ноту протеста.

Теги: Россия, Япония, шпионаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Режиссера фильма "1917", претендующего на "Оскар", наградили призом Гильдии режиссеров США
Режиссера фильма "1917", претендующего на "Оскар", наградили призом Гильдии режиссеров США
  "Там, куди я йду". Группа [О] представила песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
  "Там, куди я йду". Группа [О] представила песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS