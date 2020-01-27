В России задержали гражданина Японии по подозрению в шпионаже

Гражданин Японии, который находился в РФ по журналистской визе, якобы пытался получить секретные материалы о военном потенциале России.

Журналиста из Японии задержали в РФ по подозрению в шпионаже Фото: pixabay.com

В России задержали гражданина Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. Об этом 27 января агентству "РИА Новости" сообщили в министерстве иностранных дел России.

В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".