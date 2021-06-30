Премьер Испании заявил, что нового референдума о независимости Каталонии не будет

По словам Санчеса, возглавляемая им Социалистическая партия "никогда не допустит" нового референдума о независимости Каталонии Фото: EPA

Глава испанского правительства сказал, что референдума не будет, "пока те, кто его защищают, не убедят три пятых членов этой палаты [парламента] изменить Конституцию".

По словам политика, возглавляемая им Социалистическая партия "никогда не допустит такого".