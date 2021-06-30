Премьер Испании заявил, что нового референдума о независимости Каталонии не будет

Глава испанского правительства сказал, что референдума не будет, "пока те, кто его защищают, не убедят три пятых членов этой палаты [парламента] изменить Конституцию".
По словам политика, возглавляемая им Социалистическая партия "никогда не допустит такого".
В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.
14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.
17 октября глава правительства Каталонии Жоаким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.
В декабре прошлого года стало известно, что в Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией.
22 июня правительство Испании официально помиловало девять каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.