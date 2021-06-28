Премьер-министр Швеции ушел в отставку после вотума недоверия

Левен: Это было самое сложное политическое решение из тех, которые мне приходилось принимать Фото: ЕРА

"Это было самое сложное политическое решение из тех, которые мне приходилось принимать", – сказал Левен.

Премьер подал в отставку после того, как 21 июня правительство Швеции объявило ему вотум недоверия. Причиной политического кризиса стали планы шведского правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.

Согласно шведскому законодательству, после объявленного вотума недоверия Левен мог сделать выбор между досрочными выборами и отставкой. Премьер остановился на последнем варианте, так как проведение голосования, по его мнению, не лучший выход из ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В то же время Левен отметил, что готов возглавить правительство, которое поддержит парламент.

"Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами", – подчеркнул Левен.

После отставки премьера спикер шведского парламента и представленные в нем политсилы будут вести переговоры, чтобы создать новое правительство. При этом премьер-министром снова может стать представитель социал-демократов, к которым относится и сам Левен, либо представитель оппозиции. На время переговоров правительство Левена будет выполнять свои полномочия в статусе "исполняющих обязанности". Если переговоры в парламенте не дадут результата, в Швеции пройдут досрочные выборы.