Премьер-министра Люксембурга, у которого диагностировали COVID-19 после первой прививки, выписали из больницы

Он провел в Люксембургском госпитальном центре четыре дня.

Беттель вернется к работе 9 июля. До конца недели он будет работать дистанционно.

Контекст:

О том, что Беттель получил положительный тест на COVID-19, пресс-служба правительства информировала 27 июня. Сообщалось, что у него были легкие симптомы. 4 июля стало известно, что премьер-министра госпитализировали на 24 часа.

5 июля сайт правительства Люксембурга сообщил, что медперсонал, который лечит Беттеля, решил продолжить госпитализацию на два – четыре дня для продолжения наблюдений.

Беттель сделал первую прививку от коронавируса 6 мая. Он привился препаратом AstraZeneca.

Ряд вакцин против COVID-19 имеют очень высокие показатели эффективности, однако ни одна вакцина не обеспечивает стопроцентную защиту от инфекции, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Для борьбы с COVID-19 одной только вакцинации против коронавируса недостаточно, люди должны продолжать носить маски и вести себя осторожно, подчеркивают в организации.