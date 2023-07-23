Премьеру Израиля успешно сделали операцию на сердце

Незадолго до операции Нетаньяху опубликовал видео, в котором объяснил, что кардиомонитор, который ему установили неделю назад, подал сигнал о необходимости поставить кардиостимулятор.

Кардиостимулятор политику установили в медицинском центре "Шиба" в Тель-ха-Шомер. Медицинские работники центра заявили утром 23 июля, что операция прошла успешно, премьер-министр пришел в себя и чувствует себя хорошо.

Нетаньяху опубликовал видео в воскресенье днем, поблагодарив сторонников за пожелание ему здоровья и медицинский персонал за лечение, подчеркнув, что он "чувствует себя прекрасно".