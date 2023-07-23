Премьеру Израиля успешно сделали операцию на сердце

Незадолго до операции Нетаньяху опубликовал видео, в котором объяснил, что кардиомонитор, который ему установили неделю назад, подал сигнал о необходимости поставить кардиостимулятор.
* * * >> pic.twitter.com/Z6RH1ba4ez— Benjamin Netanyahu - * * (@netanyahu) July 22, 2023
Кардиостимулятор политику установили в медицинском центре "Шиба" в Тель-ха-Шомер. Медицинские работники центра заявили утром 23 июля, что операция прошла успешно, премьер-министр пришел в себя и чувствует себя хорошо.
Нетаньяху опубликовал видео в воскресенье днем, поблагодарив сторонников за пожелание ему здоровья и медицинский персонал за лечение, подчеркнув, что он "чувствует себя прекрасно".
* * * pic.twitter.com/AgZ5cGoTwN— Benjamin Netanyahu - * * (@netanyahu) July 23, 2023
Неделю назад Нетаньяху госпитализировали после того, как он потерял сознание, находясь дома в Кесарии, в результате чего упал, ударившись головой. Он прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден в результате падения. Предварительно причиной ухудшения самочувствия политика стало обезвоживание. 16 июля политика выписали.
Как стало известно Ynet, в Нетаньяху имплантировали устройство для кардиомониторинга, которое проверяет среди прочего активность сердечного ритма.