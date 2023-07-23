ГОРДОН
 
 
МИР

Премьеру Израиля успешно сделали операцию на сердце

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нетаньяху поставили кардиостимулятор
Нетаньяху поставили кардиостимулятор
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 22 июля успешно перенес операцию на сердце по установке кардиостимулятора. Об этом сообщил Jerusalem Post.

Незадолго до операции Нетаньяху опубликовал видео, в котором объяснил, что кардиомонитор, который ему установили неделю назад, подал сигнал о необходимости поставить кардиостимулятор.

Кардиостимулятор политику установили в медицинском центре "Шиба" в Тель-ха-Шомер. Медицинские работники центра заявили утром 23 июля, что операция прошла успешно, премьер-министр пришел в себя и чувствует себя хорошо.

Нетаньяху опубликовал видео в воскресенье днем, поблагодарив сторонников за пожелание ему здоровья и медицинский персонал за лечение, подчеркнув, что он "чувствует себя прекрасно".

Контекст:

Неделю назад Нетаньяху госпитализировали после того, как он потерял сознание, находясь дома в Кесарии, в результате чего упал, ударившись головой. Он прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден в результате падения. Предварительно причиной ухудшения самочувствия политика стало обезвоживание. 16 июля политика выписали.

Как стало известно Ynet, в Нетаньяху имплантировали устройство для кардиомониторинга, которое проверяет среди прочего активность сердечного ритма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, медицина, здоровье, Биньямин Нетаньяху, лечение, госпиталь, операция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (285937)
2
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (175184)
3
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (153415)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (86038)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (46208)
6
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (25437)
7
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (24227)
8
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (19876)
 
 
 
 