"Провел несколько часов у моря". Премьер Израиля попал в больницу с обезвоживанием

В заявлении было сказано, что Нетаньяху "провел несколько часов в разгар дня у Галилейского моря".
Медики сообщили, что при обследовании 73-летнего Нетаньяху обнаружили у него обезвоживание, но "ничего неблагоприятного" не нашли.
Премьера обследовали днем в отделении неотложной помощи "Шибы", а вечером он разместил видеообращение из клиники, в котором рассказал, что 14 июля он "был со своей женой на море, на солнце, без шапки, без воды", и подчеркнул, что это была "не лучшая идея".
Нетаньяху утверждает, что чувствует себя "очень хорошо", и призвал граждан проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.
Издание подчеркивает, что у Нетаньяху "нет формального заместителя".
Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – более 15 лет.
В ноябре 2022 года на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. После этого он стал премьером Израиля третий раз.