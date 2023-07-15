"Провел несколько часов у моря". Премьер Израиля попал в больницу с обезвоживанием

Нетаньяху из больницы сообщил, что чувствует себя хорошо Фото: ЕРА

В заявлении было сказано, что Нетаньяху "провел несколько часов в разгар дня у Галилейского моря".

Медики сообщили, что при обследовании 73-летнего Нетаньяху обнаружили у него обезвоживание, но "ничего неблагоприятного" не нашли.

Премьера обследовали днем в отделении неотложной помощи "Шибы", а вечером он разместил видеообращение из клиники, в котором рассказал, что 14 июля он "был со своей женой на море, на солнце, без шапки, без воды", и подчеркнул, что это была "не лучшая идея".

Нетаньяху утверждает, что чувствует себя "очень хорошо", и призвал граждан проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

Издание подчеркивает, что у Нетаньяху "нет формального заместителя".