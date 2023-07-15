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"Провел несколько часов у моря". Премьер Израиля попал в больницу с обезвоживанием

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Нетаньяху из больницы сообщил, что чувствует себя хорошо
Нетаньяху из больницы сообщил, что чувствует себя хорошо
Фото: ЕРА

15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в крупнейший в стране государственный медицинский центр "Шиба" в Тель-а-Шомере с жалобами на "легкое головокружение". Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьера и клиники сообщила The Times of Israel.

В заявлении было сказано, что Нетаньяху "провел несколько часов в разгар дня у Галилейского моря".

Медики сообщили, что при обследовании 73-летнего Нетаньяху обнаружили у него обезвоживание, но "ничего неблагоприятного" не нашли.

Премьера обследовали днем в отделении неотложной помощи "Шибы", а вечером он разместил видеообращение из клиники, в котором рассказал, что 14 июля он "был со своей женой на море, на солнце, без шапки, без воды", и подчеркнул, что это была "не лучшая идея".

Нетаньяху утверждает, что чувствует себя "очень хорошо", и призвал граждан проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

Издание подчеркивает, что у Нетаньяху "нет формального заместителя".

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – более 15 лет.

В ноябре 2022 года на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. После этого он стал премьером Израиля третий раз.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, вода, жара, больница, солнце, медики, премьер-министр
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