Нетаньяху выписали из больницы, вживив ему кардиомонитор

Медики заявили, что здоровью и жизни Нетаньяху ничего не угрожает Фото: EPA

По словам источников издания из государственного медицинского цента "Шиба", куда был госпитализирован Нетаньяху, он потерял сознание, находясь дома в Кесарии, в субботу, в результате чего упал, ударившись головой.

Отмечается, что израильского премьера доставили в отделение неотложной помощи. Однако по прибытии в больницу, расположенную недалеко от центра Тель-Авива, он был в полном сознании.

The Jerusalem Post пишет, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден в результате падения. Предварительно причиной ухудшения самочувствия политика стало обезвоживание.

Как стало известно Ynet, в Нетаньяху имплантировали устройство для кардиомониторинга, которое проверяет, среди прочего, активность сердечного ритма.

О госпитализации Нетаньяху израильские СМИ сообщили 15 июля. Премьер Израиля обратился в медцентр "Шиба" (Рамат-Ган). Медики сообщили, что при обследовании 73-летнего Нетаньяху обнаружили у него обезвоживание, но "ничего неблагоприятного" не нашли.

Вечером 15 июля Нетаньяху разместил видеообращение из клиники, в котором рассказал, что 14 июля он "был со своей женой на море, на солнце, без шапки, без воды", и подчеркнул, что это была "не лучшая идея".