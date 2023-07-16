Нетаньяху выписали из больницы, вживив ему кардиомонитор

По словам источников издания из государственного медицинского цента "Шиба", куда был госпитализирован Нетаньяху, он потерял сознание, находясь дома в Кесарии, в субботу, в результате чего упал, ударившись головой.
Отмечается, что израильского премьера доставили в отделение неотложной помощи. Однако по прибытии в больницу, расположенную недалеко от центра Тель-Авива, он был в полном сознании.
The Jerusalem Post пишет, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден в результате падения. Предварительно причиной ухудшения самочувствия политика стало обезвоживание.
Как стало известно Ynet, в Нетаньяху имплантировали устройство для кардиомониторинга, которое проверяет, среди прочего, активность сердечного ритма.
О госпитализации Нетаньяху израильские СМИ сообщили 15 июля. Премьер Израиля обратился в медцентр "Шиба" (Рамат-Ган). Медики сообщили, что при обследовании 73-летнего Нетаньяху обнаружили у него обезвоживание, но "ничего неблагоприятного" не нашли.
Вечером 15 июля Нетаньяху разместил видеообращение из клиники, в котором рассказал, что 14 июля он "был со своей женой на море, на солнце, без шапки, без воды", и подчеркнул, что это была "не лучшая идея".
Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – более 15 лет.
В ноябре 2022 года на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. После этого он стал премьером Израиля третий раз.