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Нетаньяху выписали из больницы, вживив ему кардиомонитор

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Медики заявили, что здоровью и жизни Нетаньяху ничего не угрожает
Медики заявили, что здоровью и жизни Нетаньяху ничего не угрожает
Фото: EPA

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из больницы, куда он обратился накануне, сообщает 16 июля The Jerusalem Post.

По словам источников издания из государственного медицинского цента "Шиба", куда был госпитализирован Нетаньяху, он потерял сознание, находясь дома в Кесарии, в субботу, в результате чего упал, ударившись головой.

Отмечается, что израильского премьера доставили в отделение неотложной помощи. Однако по прибытии в больницу, расположенную недалеко от центра Тель-Авива, он был в полном сознании.

The Jerusalem Post пишет, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден в результате падения. Предварительно причиной ухудшения самочувствия политика стало обезвоживание.

Как стало известно Ynet, в Нетаньяху имплантировали устройство для кардиомониторинга, которое проверяет, среди прочего, активность сердечного ритма.

О госпитализации Нетаньяху израильские СМИ сообщили 15 июля. Премьер Израиля обратился в медцентр "Шиба" (Рамат-Ган). Медики сообщили, что при обследовании 73-летнего Нетаньяху обнаружили у него обезвоживание, но "ничего неблагоприятного" не нашли.

Вечером 15 июля Нетаньяху разместил видеообращение из клиники, в котором рассказал, что 14 июля он "был со своей женой на море, на солнце, без шапки, без воды", и подчеркнул, что это была "не лучшая идея".

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – более 15 лет.

В ноябре 2022 года на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. После этого он стал премьером Израиля третий раз.

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, больница, политика
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