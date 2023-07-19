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Президент Бразилии заявил, что мир якобы устал от войны в Украине, а Зеленский и Байден "также виноваты"

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Да Силва отказался называть Москву "главным виновником войны" в Украине
Да Силва отказался называть Москву "главным виновником войны" в Украине
Фото: EPA

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир якобы устал от войны в Украине. Такое мнение он высказал на саммите лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает Bloomberg 19 июля.

Да Силва заявил, что придет время, когда нужно будет говорить со странной-агрессором Россией и Украиной. 

На саммите представители стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна должны были подписать документ по итогам встречи, в котором они осуждают РФ за ее вторжение в Украину. Но ряд стран отказались от такого утверждения, сообщает Bloomberg. В частности, это Никарагуа и Бразилия.

Да Силва отказался называть Москву "главным виновником войны" и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден "также виноваты" в том, что не смогли договориться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о дальнейших переговорах.

Как рассказали собеседники Bloomberg, нежелание Бразилии принять какие-либо "резкие формулировки" в адрес России разочаровало страны ЕС и укрепило позиции латиноамериканских стран, включая Кубу и Венесуэлу, которые также выступали против жесткой позиции. 

По словам одного высокопоставленного дипломата, да Силва "боялся расстроить Россию". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон похвалил его за то, что он "способен наводить мосты", пишет Bloomberg. 

Высокопоставленные чиновники ЕС подчеркнули, что окончательное заявление, принятое на саммите, является большим достижением, поскольку в нем таки упоминается "война РФ против Украины", говорится в материале. Заявление подписали все страны, кроме Никарагуа. При этом президент Бразилии неоднократно настаивал на том, что его позиция не изменилась.

Контекст:

17–19 июля в Брюсселе (Бельгия) прошел третий саммит лидеров ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Как отметила президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, этот саммит стал "для старых друзей новым началом", говорится в пресс-релизе ЕК. 

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, война, Бразилия, Никарагуа, Владимир Зеленский, война России против Украины, Луис Инасиу Лула да Силва, ЕС
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