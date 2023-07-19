Президент Бразилии заявил, что мир якобы устал от войны в Украине, а Зеленский и Байден "также виноваты"

Да Силва заявил, что придет время, когда нужно будет говорить со странной-агрессором Россией и Украиной.

На саммите представители стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна должны были подписать документ по итогам встречи, в котором они осуждают РФ за ее вторжение в Украину. Но ряд стран отказались от такого утверждения, сообщает Bloomberg. В частности, это Никарагуа и Бразилия.

Да Силва отказался называть Москву "главным виновником войны" и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден "также виноваты" в том, что не смогли договориться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о дальнейших переговорах.

Как рассказали собеседники Bloomberg, нежелание Бразилии принять какие-либо "резкие формулировки" в адрес России разочаровало страны ЕС и укрепило позиции латиноамериканских стран, включая Кубу и Венесуэлу, которые также выступали против жесткой позиции.

По словам одного высокопоставленного дипломата, да Силва "боялся расстроить Россию". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон похвалил его за то, что он "способен наводить мосты", пишет Bloomberg.

Высокопоставленные чиновники ЕС подчеркнули, что окончательное заявление, принятое на саммите, является большим достижением, поскольку в нем таки упоминается "война РФ против Украины", говорится в материале. Заявление подписали все страны, кроме Никарагуа. При этом президент Бразилии неоднократно настаивал на том, что его позиция не изменилась.