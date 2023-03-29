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Президент Черногории заявил, что ЕС позволил России распространить свое влияние на Балканы

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Джуканович сейчас готовится ко второму туру президентских выборов в Черногории
Джуканович сейчас готовится ко второму туру президентских выборов в Черногории
Фото: EPA

Президент Черногории Мило Джуканович 28 марта в интервью Associated Press раскритиковал Европейский союз за то, что он якобы позволил России распространить свое влияние на Западные Балканы. В итоге, по его мнению, регион стал платформой для антиевропейской политики.

"Россия просто вышла на открытое пространство, оставленное Европейским союзом. Европейский схоюз в последние 10 лет не знал, что делать с Западными Балканами, но Россия знала. Она развила свою сеть на Балканах", – заявил он.

Джуканович сейчас готовится ко второму туру президентских выборов в Черногории, назначенному на 2 апреля. По его мнению, эти выборы представляют собой выбор между его проевропейской политикой и "жестоким популизмом" нынешнего коалиционного правительства, которое формально поддерживает интеграцию в ЕС, но в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.

Сейчас аналитики сходятся на том, что конкурент Джукановича, 36-летний представитель новосозданной партии "Европа сейчас" Яков Милатович является фаворитом в борьбе за президентское кресло.

Милатович, занимавший пост министра экономики Черногории с декабря 2020 года по апрель 2022 года, выразил поддержку стремлению страны к членству в ЕС, но Джуканович считает, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.

"Господин Милатович – человек, который все еще является частью парламентского большинства, победившего на выборах [2020 года], и который несет прямую ответственность за такие результаты", – считает он.

Контекст:

Первый тур президентских выборов в Черногории состоялся 26 марта. Джуканович на них набрал самое большое число голосов – 35,2%. За Милатовича проголосовали 29,2% избирателей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Сербия, Черногория, Балканы, Европейский союз, Европа, президент, Мило Джуканович, ЕС
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