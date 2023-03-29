Президент Черногории заявил, что ЕС позволил России распространить свое влияние на Балканы

"Россия просто вышла на открытое пространство, оставленное Европейским союзом. Европейский схоюз в последние 10 лет не знал, что делать с Западными Балканами, но Россия знала. Она развила свою сеть на Балканах", – заявил он.

Джуканович сейчас готовится ко второму туру президентских выборов в Черногории, назначенному на 2 апреля. По его мнению, эти выборы представляют собой выбор между его проевропейской политикой и "жестоким популизмом" нынешнего коалиционного правительства, которое формально поддерживает интеграцию в ЕС, но в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.

Сейчас аналитики сходятся на том, что конкурент Джукановича, 36-летний представитель новосозданной партии "Европа сейчас" Яков Милатович является фаворитом в борьбе за президентское кресло.

Милатович, занимавший пост министра экономики Черногории с декабря 2020 года по апрель 2022 года, выразил поддержку стремлению страны к членству в ЕС, но Джуканович считает, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.

"Господин Милатович – человек, который все еще является частью парламентского большинства, победившего на выборах [2020 года], и который несет прямую ответственность за такие результаты", – считает он.