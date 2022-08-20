Парламент Черногории вынес вотум недоверия второму правительству за год

За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов из 81. Председатель Скупщины Даниела Джурович голосовала против, ряд депутатов не присутствовал на заседании.

Инициатором голосования выступила партия президента Мило Джукановича (Демократическая партия социалистов) и ее партнеры по правящей коалиции.

Голосование о недоверии было инициировано после того, как Черногория подписала 3 августа "фундаментальное соглашение" с Сербской православной церковью. Входящие в коалицию партии заявили, что документ был подписан "без широкого консенсуса" и призвали к досрочным выборам.

В заявлении утверждается также, что администрация Абазовича не добилась прогресса в проведении судебной реформы и борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а состояние экономики Черногории и эпидемиологическая ситуация в стране еще больше ухудшились.

В свою очередь премьер-министр, выступая в парламент, заявил, что настоящей причиной вотума является обострение его противостояния с Джукановичем. Абазович обвинил нынешнего президента Черногории и семикратного премьера с 1991 года Мило Джукановича в попытках создать политическую нестабильность и "подтолкнуть Черногорию к большим проблемам и к исчезновению".

Он также считает, что в падении его правительства заинтересованы организованные преступные группировки, которые финансируют политические группы, чтобы продолжать контрабанду сигарет и кокаина.