Парламент Черногории вынес вотум недоверия второму правительству за год

За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов из 81. Председатель Скупщины Даниела Джурович голосовала против, ряд депутатов не присутствовал на заседании.
Инициатором голосования выступила партия президента Мило Джукановича (Демократическая партия социалистов) и ее партнеры по правящей коалиции.
Голосование о недоверии было инициировано после того, как Черногория подписала 3 августа "фундаментальное соглашение" с Сербской православной церковью. Входящие в коалицию партии заявили, что документ был подписан "без широкого консенсуса" и призвали к досрочным выборам.
В заявлении утверждается также, что администрация Абазовича не добилась прогресса в проведении судебной реформы и борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а состояние экономики Черногории и эпидемиологическая ситуация в стране еще больше ухудшились.
В свою очередь премьер-министр, выступая в парламент, заявил, что настоящей причиной вотума является обострение его противостояния с Джукановичем. Абазович обвинил нынешнего президента Черногории и семикратного премьера с 1991 года Мило Джукановича в попытках создать политическую нестабильность и "подтолкнуть Черногорию к большим проблемам и к исчезновению".
Он также считает, что в падении его правительства заинтересованы организованные преступные группировки, которые финансируют политические группы, чтобы продолжать контрабанду сигарет и кокаина.
Это уже второй вотум недоверия, который депутаты приняли за этот год. В начале февраля черногорский парламент вынес вотум недоверия кабинету Здравко Кривокапича, который впервые за 30 лет был сформирован оппозицией и пробыл у власти 14 месяцев.
Правительство Дритана Абазовича было сформировано в апреле и стало самым краткосрочным кабинетом в политической истории Черногории.
2 сентября состоится голосование по еще одному вотуму недоверия, сообщает BalkanInsight. Он включает в себя предложение об отстранении от должности спикера парламента Даниелы Джурович и поддерживается оппозиционными партиями – Демократическим фронтом, Движением за перемены, Демократической Черногорией, ДЕМОС и Истинной Черногорией.