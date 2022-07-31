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Парламент Черногории осудил вооруженную агрессию РФ против Украины

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Парламент Черногории призвал другие государства, а также ООН и ОБСЕ использовать все возможные средства для сдерживания агрессии РФ
Парламент Черногории призвал другие государства, а также ООН и ОБСЕ использовать все возможные средства для сдерживания агрессии РФ
Фото: skupstina.me

Скупщина (парламент) Черногории 30 июля приняла резолюцию относительно военной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

В резолюции парламент Черногории решительно осуждает открытый акт агрессии и военного вмешательства, осуществленный вооруженными силами РФ против Украины как независимого и международно признанного государства, призывает власть РФ срочно прекратить военные действия и прекратить акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность, разрушает гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, преимущественно гражданских.

Также парламент предлагает ООН, ОБСЕ и другим международным организациям и странам, особенно членам ЕС и НАТО, "использовать все возможные дипломатические, политические и экономические средства для сдерживания Российской Федерации от дальнейшего продолжения агрессивных действий на территории Украины".

Резолюция выражает полную поддержку парламентом мер, принятых до настоящего времени европейскими государствами, и готовность Черногории продолжать согласовывать свою политику с союзниками.

Парламент Черногории выразил глубокие соболезнования народу Украины, "который в настоящее время сталкивается с самыми большими проблемами и страданиями после окончания Второй мировой войны", и призвал граждан, национальные структуры и общественные организации проявить солидарность и обеспечить все возможные формы гуманитарной помощи. 

По информации издания Pobjeda, за соответствующую резолюцию вечером 30 июля проголосовали 77 депутатов парламента Черногории: за – 55, против – 18, трое воздержались.

МИД Украины приветствовал в Twitter принятие резолюции. 

"Еще один мощный жест высоко ценимой поддержки со стороны Черногории – резолюция Скупщины осудила вооруженную агрессию России против Украины и решительно поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале июня правительство Черногории приняло решение о предоставлении Украине дополнительной помощи, в том числе военной.

Теги: МИД Украины, Черногория, парламент, резолюция, российская агрессия, война России против Украины
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