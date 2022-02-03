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Президент CNN покинул свой пост из-за служебного романа

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По данным CNN, телекомпания во время руководства Цукера успешно развивалась и планировала презентацию новых проектов
По данным CNN, телекомпания во время руководства Цукера успешно развивалась и планировала презентацию новых проектов
Фото: ЕРА

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил о своей отставке после того, как стало известно о его романе с коллегой. Об этом говорится в заявлении телеканала, опубликованном 2 февраля.

Заявление Цукера об отставке появилось менее чем через два месяца после того, как он уволил ведущего СNN, брата экс-губернатора Нью-Йорка Криса Куомо, которого заподозрили в том, что он использовал свои журналистские связи, чтобы помочь брату Эндрю Куомо защититься от обвинений в домогательствах.

"В рамках расследования пребывания Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что отношения развивались в последние годы. У меня требовали раскрыть, когда они начались, но я этого не сделал. Я ошибся. В результате я сегодня подаю в отставку", – написал Цукер в электронном письме к коллегам.

Он не назвал имени своей любовницы, но, по данным CNN, это исполнительный вице-президент и директор по маркетингу телеканала Эллисон Голлуст.

Цукер и Голлуст начали работать вместе на NBC в 1998 году. Они вместе поднялись по службе в телевизионной сети, и когда Цукер присоединился к CNN, Голлуст был одной из первых нанятых им работников, сообщает телеканал.

В своем заявлении Голлуст сказала, что на развитие ее отношений с шефом повлияла пандемия.

"Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Наши отношения изменились во время пандемии. Я сожалею, что мы не сообщили об этом в нужное время", – подчеркнула она.

Отмечается, что и Цукер и Голлуст были разведены.

По данным CNN, телекомпания во время руководства Цукера успешно развивалась и планировала презентацию новых проектов.

Контекст:

CNN — одна из ведущих телерадиокомпаний мира с круглосуточным вещанием, расположенная в Атланте, США. Была основана в 1980 году как телевизионное агентство новостей.

Теги: CNN, расследование, отставка, журналисты, президент, работа, пандемия, Эндрю Куомо, письмо, любовница
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