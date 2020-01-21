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Президент Эстонии отправилась в Антарктиду

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится с визитом в Антарктиде, призвала бороться c изменениями климата.

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Кальюлайд: Вода в океанах и воздух в нашей атмосфере не признают национальных границ
Кальюлайд: Вода в океанах и воздух в нашей атмосфере не признают национальных границ
Фото: Kersti Kaljulaid / Facebook

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня прибыла на остров Кинг-Джордж в Антарктиде, где примет участие в торжествах по случаю 200-летия открытия материка. Об этом сообщает пресс-служба президента Эстонии.

В ходе визита Кальюлайд говорила о необходимости борьбы с изменениями климата.

"Когда адмирал Беллинсгаузен начал свое путешествие 200 лет назад, океаны мира были намного чище, а наши страхи перед Землей намного меньше. Вода в океанах и воздух в нашей атмосфере не признают национальных границ. Полярные районы, кулеры нашей планеты, также особенно чувствительны к изменениям нашего климата. Поэтому они находятся на переднем крае глобального потепления. Антарктический полуостров является одним из мест, где потепление происходит очень быстро. Однажды изменения могут пересечь точку невозврата и резкие колебания могут существенно изменить климат и среду обитания нашей планеты по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Изменение климата касается всех стран мира, и решение также должно быть найдено вместе", – сказала президент Эстонии.

Кальюлайд планирует посетить различные научные станции на островах Кинг-Джордж и Десепшн, а также в Порте Локрой. 

Теги: Эстония, климат, Антарктида, потепление, Керсти Кальюлайд
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