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Президент Молдовы подписала закон о замене молдавского языка на румынский

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Санду: Уверена, что румынский язык должен и может быть катализатором укрепления нашего общества
Санду: Уверена, что румынский язык должен и может быть катализатором укрепления нашего общества
Фото: EPA

Президент Молдовы Майя Санду 22 марта подписала закон, который предусматривает закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского". Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня я промульгировала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю. Мы вместе с более чем 27 млн людей во всем мире говорим на румынском, одном из официальных языков Европейского союза", – написала она.

Те, кто десятилетиями говорил, что граждане Молдовы говорят на "молдавском", а не на румынском языке, "преследуют только одну цель – разделить людей", подчеркнула Санду.

"Это происходит потому, что, когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить", – добавила она.

Президент Молдовы заявила, что те, кто пытался разделить граждан, занимались не лингвистикой, а тем, "как удержать Молдову в вечной национальной ссоре".

"Уверена, что румынский язык должен и может быть катализатором укрепления нашего общества, а для этого его нужно уважать и, конечно, владеть им и говорить", – написала президент Молдовы.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/771417071019751

16 марта парламент Молдовы изменил словосочетание "молдавский язык" на "румынский язык". Соответствующий законопроект был принят во втором чтении. 

Внести соответствующие законодательные изменения требовало решение Конституционного суда. 5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдовы установил, что Декларация о независимости Молдовы преобладает над текстом конституции страны, а в этой декларации упоминается именно румынский язык. 

Контекст:

Языковеды считают молдавский язык в целом идентичным румынскому, но в конституции Молдовы язык называется "молдавским", а в Декларации о независимости – "румынским". В школах и высших учебных заведениях Молдовы изучают именно румынский язык.

В то же время "молдавский язык" как предмет есть в учебных заведениях самопровозглашенного Приднестровья. Но на этой территории, в отличие от остальной Молдовы, используется молдавский на основе кириллицы.

Теги: Молдова, румынский язык, Майя Санду, язык
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