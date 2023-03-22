Президент Молдовы подписала закон о замене молдавского языка на румынский

Санду: Уверена, что румынский язык должен и может быть катализатором укрепления нашего общества Фото: EPA

"Сегодня я промульгировала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю. Мы вместе с более чем 27 млн людей во всем мире говорим на румынском, одном из официальных языков Европейского союза", – написала она.

Те, кто десятилетиями говорил, что граждане Молдовы говорят на "молдавском", а не на румынском языке, "преследуют только одну цель – разделить людей", подчеркнула Санду.

"Это происходит потому, что, когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить", – добавила она.

Президент Молдовы заявила, что те, кто пытался разделить граждан, занимались не лингвистикой, а тем, "как удержать Молдову в вечной национальной ссоре".

"Уверена, что румынский язык должен и может быть катализатором укрепления нашего общества, а для этого его нужно уважать и, конечно, владеть им и говорить", – написала президент Молдовы.

16 марта парламент Молдовы изменил словосочетание "молдавский язык" на "румынский язык". Соответствующий законопроект был принят во втором чтении.

Внести соответствующие законодательные изменения требовало решение Конституционного суда. 5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдовы установил, что Декларация о независимости Молдовы преобладает над текстом конституции страны, а в этой декларации упоминается именно румынский язык.