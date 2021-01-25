Президент Португалии переизбран на второй срок

После подсчета 99,91% голосов избирателей на президентских выборах в Португалии оказалось, что действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза набрал в четыре раза больше голосов, чем ближайший конкурент.

Явка на выборах в Португалии составила 39,49%

Фото: ЕРА

На выборах президента Португалии, которые прошли 24 января, победил действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте МВД страны утром 25 января. После подсчета 99,91% бюллетеней 72-летний политик имеет поддержку в 60,7%. У ближайшего конкурента ди Соузы, представителя социалистов Аны Гомеш – 12,97% голосов, у правопопулиста Андре Вентуры – 11,9%. Всего на должность президента Португалии претендует семь кандидатов. Скриншот: presidenciais2021.mai.gov.pt

Явка на выборах составила 39,49%. Консерватор ди Соуза первый раз выиграл выборы президента Португалии в январе 2016 года, тогда за него проголосовали 52% избирателей.