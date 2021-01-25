Президент Португалии переизбран на второй срок

На выборах президента Португалии, которые прошли 24 января, победил действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте МВД страны утром 25 января.
После подсчета 99,91% бюллетеней 72-летний политик имеет поддержку в 60,7%.
У ближайшего конкурента ди Соузы, представителя социалистов Аны Гомеш – 12,97% голосов, у правопопулиста Андре Вентуры – 11,9%.
Всего на должность президента Португалии претендует семь кандидатов.
Явка на выборах составила 39,49%.
Консерватор ди Соуза первый раз выиграл выборы президента Португалии в январе 2016 года, тогда за него проголосовали 52% избирателей.