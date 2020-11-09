Пандемия COVID-19. Комендантский час ввели в Португалии

Из-за распространения коронавирусной инфекции в 121 муниципалитете Португалии запретили пребывание на улице с 23.00 до 5.00 на период до 23 ноября. 14-го и 15 ноября там будет запрещено выходить из дому и в дневное время.

В полночь 9 ноября в Португалии начали действовать новые карантинные ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает португальская газета Publico, премьер-министр Португалии Антониу Кошта рассказал, что в период с 23.00 до 5.00 на улицу выходить не смогут жители 121 из 308 муниципалитетов страны, в том числе Лиссабона и Порту.

Кошта объяснил, что жители этих муниципалитетов также не смогут выходить на улицу в период с 13.00 до 5.00 в следующие выходные – 14-го и 15 ноября.

По словам премьера, в этих муниципалитетах не будут работать торговые центры, но ресторанам разрешат продавать еду навынос. Кроме того, местные жители смогут выходить из дому в аптеку, для посещения врача или чтобы отвезти к врачу человека, которому нужна медицинская помощь.

Ограничения будут действовать до 23 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Португалии, по последним данным минздрава, с начала пандемии подтвердили 179 324 случая COVID-19, умерли 2896 человек. Население Португалии – более 10 млн человек.