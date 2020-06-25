Президент Сенегала ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом

Об этом сообщил 25 июня портал Africa News.
По имеющейся информации, тест на коронавирус, который сделали Саллу, показал отрицательный результат. Однако врачи рекомендовали сенегальскому президенту самоизолироваться.
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