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Президент Сенегала ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом

Президент Сенегала Маки Салл отправился на двухнедельную самоизоляцию после контакта с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил 25 июня портал Africa News. По имеющейся информации, тест на коронавирус, который сделали Саллу, показал отрицательный результат. Однако врачи рекомендовали сенегальскому президенту самоизолироваться.

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