Президент Туниса заблокировал работу парламента и отправил в отставку премьера. Крупнейшая партия страны заявила о перевороте

Глава правительства, в свою очередь, согласился передать полномочия тому, кого выберет президент.

Такие решения Саид принял после того, как по всей стране прошли антиправительственные протесты, связанные с проблемами из-за COVID-19 и падением экономики.

Позицию президента поддержали десятки тысяч тунисцев, которые вышли на улицы. При этом фиксировались случаи, когда митингующие жгли флаги крупней партии страны "Эннахда", а некоторые ее офисы в разных частях Туниса подверглись нападениям.

26 июля Саид объявил комендантский час. В столицу были введены войска, которые не позволили депутатам попасть в здание парламента. Там же собрались протестующие, которые не поддерживают решения президента.

В тот же день Саид отправил в отставку и министра обороны, а также исполняющего обязанности министра юстиции.

"Эннахда" и большинство других партий Туниса заявили о конституционном кризисе и перевороте в стране. Руководство "Эннахды" призвало Саида отменить принятые решения и вернуться к диалогу.