Протесты в Тунисе: задержаны почти 900 участников беспорядков

Беспорядки происходят на фоне 10-й годовщины тунисской революции, но из-за чего начались протесты в этот раз, остается неясным, пишут мировые агентства.

Полиция Туниса задержала 877 человек, которые принимали участие в массовых беспорядках в нескольких городах страны за последние дни, сообщает Al Arabiya.

Официальный представитель министерства внутренних дел Халед аль-Хайуни заявил, что большинство из них являются несовершеннолетними, а также имеют судимости. Причины их действий предстоит установить.

Беспорядки происходят на фоне 10-й годовщины тунисской революции, в результате которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али, из-за бедности, повсеместной безработицы и ухудшения экономических условий, поясняет Al Arabiya. Агентство отмечает, что в эту годовщину народные протесты против продолжающегося ухудшения социальных условий и экономического кризиса, особенно во внутренних регионах, происходят ежегодно и иногда превращаются в ожесточенные столкновения между протестующими и полицией.

Фото: EPA

Конкретный повод к беспорядкам, по сообщению AFP, остается неясным. Агентство отмечает, что беспорядки произошли преимущественно в рабочих районах тунисских городов.

VIDEO: Clashes broke out for a third consecutive evening Sunday in several Tunisian cities.

In the working-class neighbourhood of Ettadhamen on the edge of the capital Tunis, despite a tight lockdown to curb the spread of coronavirus pic.twitter.com/wJ5S5YP9gj — AFP News Agency (@AFP) January 18, 2021

Участники протестов поджигали покрышки и мусорные контейнеры и перегораживали ими улицы.

Фото: EPA

С событий в Тунисе 10 лет назад началась "Арабская весна" – демонстрации и протесты в арабских странах в 2011 году. В это время произошли перевороты в Тунисе, Египте и Йемене, гражданская война в Ливии, а также массовые протесты в нескольких странах.