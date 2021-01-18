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Протесты в Тунисе: задержаны почти 900 участников беспорядков

Беспорядки происходят на фоне 10-й годовщины тунисской революции, но из-за чего начались протесты в этот раз, остается неясным, пишут мировые агентства.

Беспорядки происходят преимущественно в рабочих районах тунисских городов
Беспорядки происходят преимущественно в рабочих районах тунисских городов
Фото: EPA

Полиция Туниса задержала 877 человек, которые принимали участие в массовых беспорядках в нескольких городах страны за последние дни, сообщает Al Arabiya.

Официальный представитель министерства внутренних дел Халед аль-Хайуни заявил, что большинство из них являются несовершеннолетними, а также имеют судимости. Причины их действий предстоит установить.

Беспорядки происходят на фоне 10-й годовщины тунисской революции, в результате которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али, из-за бедности, повсеместной безработицы и ухудшения экономических условий, поясняет Al Arabiya. Агентство отмечает, что в эту годовщину народные протесты против продолжающегося ухудшения социальных условий и экономического кризиса, особенно во внутренних регионах, происходят ежегодно и иногда превращаются в ожесточенные столкновения между протестующими и полицией.

Фото: EPA
Фото: EPA

Конкретный повод к беспорядкам, по сообщению AFP, остается неясным. Агентство отмечает, что беспорядки произошли преимущественно в рабочих районах тунисских городов.

Участники протестов поджигали покрышки и мусорные контейнеры и перегораживали ими улицы. 

Фото: EPA
Фото: EPA

С событий в Тунисе 10 лет назад началась "Арабская весна" – демонстрации и протесты в арабских странах в 2011 году. В это время произошли перевороты в Тунисе, Египте и Йемене, гражданская война в Ливии, а также массовые протесты в нескольких странах.

Теги: Тунис, полиция, столкновения, революция, беспорядки, демонстрация
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