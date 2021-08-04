Президент Туркменистана Бердымухамедов полетал на сверхзвуковом боевом самолете. Видео

На военный аэродром глава государства прибыл на велосипеде.

Вице-премьер, секретарь Совета безопасности Чарымырат Аманов и министр обороны Бегенч Гундогдыев показали Бердымухамедову новые военные самолеты:

"Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика занял место за штурвалом нового военного самолета, чтобы испытать его. Прежде чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия", – говорится в сообщении госагентства.

По данным госагентства, самолет оснащен современными турбореактивными двигателями, его дальность полета составляет 2 тыс. км, максимальная высота – 13,7 км.

Отмечается также, что Бердымухамедов совершал крутые виражи и маневрировал. Завершив испытательный полет, глава государства совершил плавную посадку. Чиновники поздравили его с успешным испытательным полетом.

Новые военные самолеты страны, пишет "Хроника Туркменистана", – это бразильский турбовинтовой штурмовик Embraer A-29B Super Tucano, итальянские военно-транспортный C-27J NG Spartan и учебно-тренировочный реактивный штурмовик Aermacchi M-346, на котором летал президент.

Судя по кадрам телерепортажа, Туркменистан приобрел как минимум два самолета C-27J NG Spartan и два Aermacchi M-346. A-29B Super Tucano показали только один, но ранее таких самолетов с расцветкой туркменских ВВС было замечено больше, отмечает издание.