Президент Узбекистана поручил правительству разработать дорожную карту для перехода на латиницу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о повышении роли и авторитета узбекского языка.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 октября поручил правительству страны обеспечить полный перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Указ опубликован на сайте президента.

Он предполагает создание в течение трех месяев дорожной карты, предусматривающей конкретные меры, источники и объемы финансирования для перехода на латиницу.

Мирзиеев предлагает кабинету министров утвердить концепцию развития узбекского языка до 2030 года. Она предполагает увеличение к 2030 году до 80% узбекоязычных групп в системе дошкольного образования и с 84 часов до 110 часов в неделю объема преподавания узбекского языка в общеобразовательных школах.

"Начиная с 1 апреля 2021 года на основе национальной системы тестирования оценки знания по узбекскому языку и литературе определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности", – сказано в указе.

В Узбекистане используется алфавит, введенный в 1995 году.

"Действующий алфавит все прошедшие годы подвергался критике из-за недоработок и вызванных ими неудобств как в написании от руки и наборе текстов на компьютере, так и в их восприятии при чтении. Возможно, из-за этих недостатков полный переход на латиницу стране до сих пор не удалось завершить", – писала в 2018 году Газета.uz.

В ноябре 2018 года, по информации издания, рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита, основанного на латинице опубликовала проект обновленного узбекского алфавита. В обновленной версии алфавита 30 знаков, включая 28 букв, одно буквенное сочетание и один апостроф (обозначает твердый знак).