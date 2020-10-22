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Президент Узбекистана поручил правительству разработать дорожную карту для перехода на латиницу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о повышении роли и авторитета узбекского языка.

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Мирзиеев предложил правительству утвердить концепцию развития узбекского языка до 2030 года
Мирзиеев предложил правительству утвердить концепцию развития узбекского языка до 2030 года
Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 октября поручил правительству страны обеспечить полный перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Указ опубликован на сайте президента.

Он предполагает создание в течение трех месяев дорожной карты, предусматривающей конкретные меры, источники и объемы финансирования для перехода на латиницу.

Мирзиеев предлагает кабинету министров утвердить концепцию развития узбекского языка до 2030 года. Она предполагает увеличение к 2030 году до 80%  узбекоязычных групп в системе дошкольного образования и с 84 часов до 110 часов в неделю объема преподавания узбекского языка в общеобразовательных школах.

ачиная с 1 апреля 2021 года на основе национальной системы тестирования оценки знания по узбекскому языку и литературе определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности", – сказано в указе.

В Узбекистане используется алфавит, введенный в 1995 году. 

"Действующий алфавит все прошедшие годы подвергался критике из-за недоработок и вызванных ими неудобств как в написании от руки и наборе текстов на компьютере, так и в их восприятии при чтении. Возможно, из-за этих недостатков полный переход на латиницу стране до сих пор не удалось завершить", – писала в 2018 году Газета.uz.

В ноябре 2018 года, по информации издания, рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита, основанного на латинице опубликовала проект обновленного узбекского алфавита. В обновленной версии алфавита 30 знаков, включая 28 букв, одно буквенное сочетание и один апостроф (обозначает твердый знак).

Теги: образование, правительство, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
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