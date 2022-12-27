Президент Южной Кореи помиловал экс-главу государства, осужденного за коррупцию

Ли Мен Бак отбывал 17-летний тюремный срок за получение взяток в размере $10 млн и растрату госсредств Фото: EPA

Экс-президент отбывал 17-летний тюремный срок за взяточничество и растрату. Помилование отменяет его оставшийся тюремный срок в 15 лет и около 8,2 млрд вон ($6,48 млн) неоплаченных штрафов.

Помилование также получил бывший губернатор провинции Южный Кенсан Ким Кен Су – близкое доверенное лицо бывшего президента Мун Чжэ Ина. Ему оставалось около пяти месяцев тюремного заключения. При этом Ким Кен Су по-прежнему будет запрещено баллотироваться на государственные должности до декабря 2027 года.

В список помилованных также вошли ряд бывших президентских секретарей, осужденных за крупный коррупционный скандал, который привел к отставке и заключению под стражу бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году (в 2021 году ее тоже помиловали).

Это уже второй раз, когда нынешний президент Южной Кореи использует помилование. Первые помилования, проведенные в августе, касались исполнительного директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ена и других бизнес-магнатов.