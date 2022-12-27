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Президент Южной Кореи помиловал экс-главу государства, осужденного за коррупцию

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Ли Мен Бак отбывал 17-летний тюремный срок за получение взяток в размере $10 млн и растрату госсредств
Ли Мен Бак отбывал 17-летний тюремный срок за получение взяток в размере $10 млн и растрату госсредств
Фото: EPA

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 27 декабря даровал широкое специальное помилование бывшему президенту Ли Мен Баку и ряду высокопоставленных политиков и бывших чиновников, осужденных за коррупцию и другие нарушения при предыдущих администрациях. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Экс-президент отбывал 17-летний тюремный срок за взяточничество и растрату. Помилование отменяет его оставшийся тюремный срок в 15 лет и около 8,2 млрд вон ($6,48 млн) неоплаченных штрафов.

Помилование также получил бывший губернатор провинции Южный Кенсан Ким Кен Су  близкое доверенное лицо бывшего президента Мун Чжэ Ина. Ему оставалось около пяти месяцев тюремного заключения. При этом Ким Кен Су по-прежнему будет запрещено баллотироваться на государственные должности до декабря 2027 года.

В список помилованных также вошли ряд бывших президентских секретарей, осужденных за крупный коррупционный скандал, который привел к отставке и заключению под стражу бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году (в 2021 году ее тоже помиловали).

Это уже второй раз, когда нынешний президент Южной Кореи использует помилование. Первые помилования, проведенные в августе, касались исполнительного директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ена и других бизнес-магнатов.

Контекст:

Ли Мен Бак был мэром Сеула в 20022006 годах и президентом в 20082013 годах. Он отбывал 17-летний тюремный срок за получение взяток в размере $10 млн и растрату госсредств.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: коррупция, политика, растрата, Пак Кын Хе, Мун Чжэ Ин, помилование, Юн Сок Ель
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