ГОРДОН
 
 
МИР

Вице-президента Samsung приговорили к тюремному заключению за взяточничество

Вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ена признали виновным во взяточничестве и других преступлениях, связанных со скандалом вокруг бывшего президента страны Пака Кын Хе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ли Чжэ Ен был причастен к даче взятки в размере $6,38 млн
Ли Чжэ Ен был причастен к даче взятки в размере $6,38 млн 
Фото: ЕРА

Высокий суд Сеула приговорил 52-летнего вице-президента компании Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на два года и шесть месяцев по обвинению во взяточничестве, сообщило Reuters 18 января со ссылкой на решение суда.

Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве и других преступлениях, связанных со скандалом вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе. Суд тогда постановил, что Ли Чже Ен был причастен к даче взятки в размере 7,2 млрд вон (около $6,38 млн). 

Обвинение настаивало на тюремном заключении сроком в 12 лет. По версии прокуроров, Ли Чже Ен обещал взятку в 43,3 млрд вон ($38 млн), чтобы государство дало добро на слияние двух дочерних структур Samsung на нужных ему условиях. Эта сделка позволила бы Ли Чже Ену усилить свой контроль за всей группой компаний Samsung.

Через год апелляционный суд заменил приговор вице-президенту Samsung Electronics на условный. Год спустя высокий суд приказал пересмотреть дело. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму. Однако год, который он уже отсидел в заключении, засчитают ему в назначенный срок заключения, отметило агентство. 

Ли Чже Ен может обжаловать приговор, вынесенный высоким судом Сеула, в Верховном суде Южной Кореи в течение семи дней, но эксперты по правовым вопросам считают, что, шансы на другое толкование приговора невелики.

Вице-президента компании Samsung Electronics временно отстранят от принятия важных решений и не сможет напрямую контролировать процесс наследования концерна "Samsung" от своего отца Ли Гон Хи.

Акции дочерних компаний Samsung резко упали после вынесения приговора Ли Чже Ену. Так, акции Samsung Electronics упали на 3,4%, что стало самым сильным дневным падением акций компании за пять месяцев. Акции Samsung C&T упали на 6,8%.

Теги: Южная Корея, Samsung, взятка, Пак Кын Хе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS