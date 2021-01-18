Вице-президента Samsung приговорили к тюремному заключению за взяточничество

Вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ена признали виновным во взяточничестве и других преступлениях, связанных со скандалом вокруг бывшего президента страны Пака Кын Хе.

Ли Чжэ Ен был причастен к даче взятки в размере $6,38 млн Фото: ЕРА

Высокий суд Сеула приговорил 52-летнего вице-президента компании Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на два года и шесть месяцев по обвинению во взяточничестве, сообщило Reuters 18 января со ссылкой на решение суда.

Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве и других преступлениях, связанных со скандалом вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе. Суд тогда постановил, что Ли Чже Ен был причастен к даче взятки в размере 7,2 млрд вон (около $6,38 млн).

Обвинение настаивало на тюремном заключении сроком в 12 лет. По версии прокуроров, Ли Чже Ен обещал взятку в 43,3 млрд вон ($38 млн), чтобы государство дало добро на слияние двух дочерних структур Samsung на нужных ему условиях. Эта сделка позволила бы Ли Чже Ену усилить свой контроль за всей группой компаний Samsung.

Через год апелляционный суд заменил приговор вице-президенту Samsung Electronics на условный. Год спустя высокий суд приказал пересмотреть дело. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму. Однако год, который он уже отсидел в заключении, засчитают ему в назначенный срок заключения, отметило агентство.

Ли Чже Ен может обжаловать приговор, вынесенный высоким судом Сеула, в Верховном суде Южной Кореи в течение семи дней, но эксперты по правовым вопросам считают, что, шансы на другое толкование приговора невелики.

Вице-президента компании Samsung Electronics временно отстранят от принятия важных решений и не сможет напрямую контролировать процесс наследования концерна "Samsung" от своего отца Ли Гон Хи.