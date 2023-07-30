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"Причины и последствия" очевидны". В Офисе президента Украины отреагировали на взрывы в российском Таганроге

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Все, что происходит в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, отметили в ОПУ
Все, что происходит в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, отметили в ОПУ
Фото: Василий Голубев / Telegram

В Офисе президента Украины прокомментировали причины взрывов в российском Таганроге 28 июля. Соответствующий пост в Twitter написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Все, что происходит в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, неконтролируемых процессов распада систем управления разных уровней и нарастающих внутренних протестов, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, "нужны расследования, чтобы установить непосредственные причины взрывов".

"Однако "причины и последствия" очевидны: некомпетентность, злонамеренность и безответственность "элиты [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина", – резюмировал советник руководителя ОПУ.

Контекст:

О взрыве в Таганроге недалеко от Александровской площади во дворе госбанка сообщали росСМИ. По их данным, на месте образовалась воронка диаметром 5 м и глубиной 5 м. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что в Таганроге взорвалась ракета. Позже в Telegram он проинформировал о поражении системами ПВО второй ракеты – в Азовском районе. По состоянию на 18.00 в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, указал Голубев в Telegram.

В российском минобороны в атаке на Таганрог обвинили Украину. Там рассказали, что якобы украинская ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали на территории города.

В СНБО Украины заявили, что события в Таганроге – "абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО".

Теги: Россия, Таганрог, расследование, советник, война России против Украины, взрывы, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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