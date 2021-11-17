"Придет еще больший ястреб". Ярош высказался, кто может заменить Путина в России

"Как показывает исторический российский опыт, никогда такое не случалось... Таких политиков, как [убитый российский оппозиционер Борис] Немцов, масса не воспримет. Им нужна твердая рука, какое-то авторитарное управление, иначе сразу империя разваливается. Я таких шансов [на приход демократа] не вижу... Да и нет серьезных политических сил, которые влияли бы на процессы там, есть маргинализованные группки, разбросанные по России", – сказал Ярош.

Бывший лидер "Правого сектора" предполагает, что в будущем Россия распадется. По его мнению, "это дело одного поколения". И когда распад РФ начнется, то эти разбросанные по всей стране "маргинализованные группки" начнут объединяться, прогнозирует он.

Бацман спросила, как Путина может потерять должность.

"В истории Российской империи были и дворцовые перевороты, то есть все может произойти кулуарным способом. Хотя события в Хабаровске показывают, что возможен и "русский бунт – бессмысленный и беспощадный" (в Хабаровске с июля 2020 года по сентябрь 2021 года проходили массовые протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. – "ГОРДОН"). Я не пророк, тут сложно сказать... Я просто моделирую, исходя из истории. Но к этому надо быть готовым. Это может произойти в любой момент – и Украина должна тогда вернуть себе Крым и оккупированные территории [Донбасса]", – сказал Ярош.

Он считает, что после ухода Путина к власти придет еще более жесткий руководитель.

"Если брать возможность дворцовых переворотов, мне кажется, придет еще больший ястреб, чем Путин. Но это в конце концов тоже приведет к развалу. Это не будет укрепление империи", – спрогнозировал советник главнокомандующего ВСУ.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube