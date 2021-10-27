Принц из Саудовской Аравии хотел убить короля с помощью отравленного перстня из России – экс-чиновник

Ибн Салман в разговоре с двоюродным братом намекнул, что хотел организовать убийство короля Абдаллы Фото: EPA

По его словам, ибн Салман в 2014 году в разговоре с двоюродным братом Мухаммедом ибн Наифом, занимавшим тогда должность министра внутренних дел, намекнул, что хотел организовать убийство короля Абдаллы.

"Он сказал ему: "Я хочу убить короля Абдаллу. Я получил отравленное кольцо из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено", – рассказал аль-Джабри.

Он отметил, что спецслужбы страны отнеслись к заявлению серьезно.

По данным экс-чиновника, при дворе короля этот вопрос "урегулировали в частном порядке". Встреча была тайно снята на видео, аль-Джабри заявил, что знает, где находятся две копии записи.

Ибн Салман планировал освободить престол для своего отца. В это время среди членов правящей династии шли споры из-за престолонаследия, отмечает BBC.

Король Абдалла умер в 2015 году в возрасте 90 лет, престол перешел к его сводному брату Салману, отцу Мухаммеда ибн Салмана. Новый король назначил наследным принцем Мухаммеда ибн Наифа, но в 2017 году уже ибн Салман стал наследным принцем. Ибн Наиф потерял должность министра внутренних дел и был помещен под домашний арест. В прошлом году он был задержан. После смещения ибн Наифа аль-Джабри уехал в Канаду.