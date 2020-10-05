Саудовская Аравия частично открывает Мекку для паломничества

В начале марта власти Саудовской Аравии решили приостановить паломничество, которое раньше можно было совершать в любое время года и которое привлекает миллионы людей со всего мира. Со вчерашнего дня жители страны могут приезжать в Мекку для паломничества, с 1 ноября это разрешение коснется иностранных граждан.

Записываться на посещение Большой мечети Мекки паломники будут через онлайн-приложение Фото: ЕРА

Власти Саудовской Аравии частично отменили запрет на совершение паломничества, веденный из-за эпидемии коронавируса. Об этом 4 октября сообщило агентство Associated Press.

В начале марта королевство приняло решение приостановить паломничество умра, которое раньше можно было совершать в любое время года и которое привлекает миллионы людей со всего мира.

4 октября власти Саудовской Аравии разрешили 6 тыс. паломников войти в Большую мечеть Мекки. На первом этапе это решение коснулось только граждан страны.

Прежде чем посетители смогут войти в мечеть для молитвы или совершения умры, они должны подать заявку и зарезервировать определенное время и дату через онлайн-приложение, чтобы избежать скопления людей и поддерживать социальное дистанцирование.

Второй этап ослабления ограничений в Большой мечети вступает в силу 18 октября, он тоже коснется только граждан страны.

Паломникам из других стран паломничество разрешат с 1 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Хадж в июле этого года в Мекке прошел в сокращенном виде.

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболели 35,079 млн человек, умерли 1,036 млн человек, выздоровели 24,429 млн пациентов.

В Саудовской Аравии заболели 336,4 тыс. человек, умерли 4875 пациентов.