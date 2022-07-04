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Протесты в Узбекистане. Власти согласились сохранить суверенитет автономии Каракалпакстан

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На протестах в Узбекистане погибли 18 человек
На протестах в Узбекистане погибли 18 человек
Скриншот: TRT World Now / YouTube

Парламент Узбекистана на фоне масштабных протестов принял решение сохранить автономию Республики Каракалпакстан, чего требовали участники акции. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, комментируя реакцию населения Каракалпакстана на возможные изменения в конституцию, заявил о "необходимости принять во внимание все предложения".

"То есть обозначено, что статьи 70, 71, 72, 74 и 75 конституции Республики Узбекистан будут оставлены без изменений, а действующие нормы сохранены", – говорится в сообщении.

Контекст:

Каракалпакстан – крупнейший по площади регион Узбекистана. Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году и до 1930 года находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.

После распада Советского Союза регион преобразовали в Республику Каракалпакстан. В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. При этом в соглашении было оговорено право выхода автономной республики из Узбекистана через референдум.

С инициативой внести изменения в конституцию Узбекистана президент Мирзиеев выступил в декабре 2021 года. В документ предлагается внести 170 изменений. В частности, они предполагают увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

1 июля в Каракалпакстане начались протесты из-за обнародования нового проекта конституции. В нем предлагалось исключить пункт о суверенном статусе Каракарпакстана и праве на выход из состава Узбекистана. 

Во время протестов в столице автономии Нукусе участники акций протеста бросали камни, разжигали костры и нападали на полицию. "РИА Новости", ссылаясь на прокуратуру страны, писали, что на протестах погибли 18 человек, 243 человека пострадали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: конституция, протесты, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
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